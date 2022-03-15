«Ответа России по аналогии с Украиной не будет»: могут ли Финляндия и Швеция вступить в НАТО

Население Швеции и Финляндии на фоне военной спецоперации России на Украине стало более активно поддерживать вступление в НАТО, хотя политики подходят к этому вопросу достаточно осторожно. Отказ от нейтрального статуса этими странами может представлять для них опасность, отмечают эксперты. Могут ли Финляндия и Швеция войти в НАТО и как на это будет реагировать Россия — в материале «Газеты.Ru».

Военная спецоперация России на Украине заставила страны с нейтральным статусом — Финляндию и Швецию — серьезнее задуматься о том, чтобы стать членом НАТО. По данным исследования государственной телерадиокомпании Yle, которое проводилось с 9 по 11 марта, в Финляндии вступление страны в альянс поддержали 62% опрошенных — это рекордный показатель.

В ходе предыдущего такого опроса Yle, который проводился с 23 по 25 февраля, то есть в самом начале военной спецоперации России на Украине, вступление Финляндии в НАТО впервые поддержали более половины опрошенных — 53%.

При этом еще в 2017 году присоединение к НАТО поддерживали 22% опрошенных. «Россия ничего не сможет сделать»: чем иранская ядерная сделка опасна для Москвы После 11 месяцев переговоров иранская ядерная сделка находится под угрозой срыва. Как пишут СМИ... 12 марта 09:16

Более того, после начала военной спецоперации в Финляндии даже появилась петиция по вступлению страны в НАТО, которая уже к 27 февраля набрала более 50 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.

Вместе с тем президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что даже если военная спецоперация России на Украине стала шоком для всех финнов, это не значит, что страна мгновенно попросит о членстве в НАТО. Премьер Санна Марин тоже отметила, что решение о возможном вступлении страны в альянс не будет приниматься в спешке.

Пока официальная позиция правительства заключается в том, что Финляндии это не нужно, но сейчас ситуация кардинально поменялась, традиционное стремление сохранить нейтралитет меняется на опасение, что в современной обстановке нейтралитет уж точно не спасет,

считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Как он полагает, если что-то и может помочь, то только формальные гарантии.

В Швеции сторонников вступления в альянс тоже стало ощутимо больше. По данным исследования, проведенного социологическим центром «Новус», 41% жителей страны поддержали присоединение к НАТО, 35% высказались против, а 24% затруднились ответить. Еще в январе соответствующие показатели составляли 37%, 35% и 28%. В 2017 году «да» НАТО говорили 32% респондентов, а отрицательной ответ давали 43%. «На Балтийском море все станут нашими противниками, если Финляндия войдет в НАТО» На фоне российской военной спецоперации на Украине в Финляндии активизировалась дискуссия... 07 марта 09:56

В прошлом году оппозиция в парламенте объявила, что поддерживает так называемую опцию НАТО — сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. Но большинство депутатов все же выступили против фактического членства в альянсе.

«Вступление Швеции и Финляндии вряд ли осуществится в ближайшее время, а дальше уже будет видно, как закончится нынешняя украинская коллизия. По старым меркам, до операции на Украине, это намерение никак бы не повлияло на ситуацию, Финляндия и Швеция и так члены западного альянса, входят в ЕС. А сейчас вообще все меняется, в Европе начинается масштабная милитаризация, которой не было до последних событий, поэтому эту ситуацию надо рассматривать в комплексе», — сказал Федор Лукьянов «Газете.Ru».

Процедура вступления в НАТО может поставить эти страны под удар, их безопасность будет ослаблена, когда они откажутся от нейтральной статуса,

отметил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Олег Барабанов.

«То есть здесь пока окончательного решения не принято, но исключать его нельзя. Но, если раньше дискуссии от Швеции и Финляндии в НАТО носили непрактичный характер, то сейчас, возможно, это встанет в реальную повестку дня», — сказал он «Газете.Ru».

И Финляндия, и Швеция очень долго сопротивлялись вступлению в НАТО и всегда противились, но сегодня на фоне истерии и общего давления со стороны стран ЕС, конечно, они могут принять ошибочное для себя решение, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ответа России этим странам, если они начнут процедуру вступления в НАТО, по аналогии с Украиной, конечно, не будет. Но Россия неоднократно отмечала, что такое решение не будет способствовать безопасности и миру в Европе», — сказал Чепа «Газете.Ru».

Военная спецоперация России на Украине заставила Финляндию и Швецию, у которых сейчас нейтральный статус, серьезнее задуматься о том, чтобы стать членами НАТО. По данным исследования государственной телерадиокомпании Yle, которое проводилось с 9 по 11 марта, в Финляндии вступление страны в альянс поддержали 62% опрошенных — это рекордный показатель.

В ходе предыдущего такого опроса Yle, который проводился с 23 по 25 февраля, то есть в самом начале военной спецоперации России на Украине, вступление Финляндии в НАТО впервые поддержали более половины опрошенных — 53%.

При этом еще в 2017 году присоединение к НАТО поддерживали лишь 22% опрошенных. «Россия ничего не сможет сделать»: чем иранская ядерная сделка опасна для Москвы После 11 месяцев переговоров иранская ядерная сделка находится под угрозой срыва. Как пишут СМИ... 12 марта 09:16

Более того, после начала военной спецоперации в Финляндии даже появилась петиция по вступлению страны в НАТО, которая уже к 27 февраля набрала более 50 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.

Вместе с тем президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что даже если военная спецоперация России на Украине стала шоком для всех финнов, это не значит, что страна мгновенно попросит о членстве в НАТО. Премьер Санна Марин тоже отметила, что решение о возможном вступлении страны в альянс не будет приниматься в спешке.

Пока официальная позиция правительства заключается в том, что Финляндии это не нужно, но сейчас ситуация кардинально поменялась, традиционное стремление сохранить нейтралитет меняется на опасение, что в современной обстановке нейтралитет уж точно не спасет,

считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Как он полагает, если что-то и может помочь, то только формальные гарантии.

В Швеции сторонников вступления в альянс тоже стало ощутимо больше. По данным исследования, проведенного социологическим центром «Новус», 41% жителей страны поддержали присоединение к НАТО, 35% высказались против, а 24% затруднились ответить. Еще в январе соответствующие показатели составляли 37%, 35% и 28%. В 2017 году «да» НАТО говорили 32% респондентов, а отрицательной ответ давали 43%. «На Балтийском море все станут нашими противниками, если Финляндия войдет в НАТО» На фоне российской военной спецоперации на Украине в Финляндии активизировалась дискуссия... 07 марта 09:56

В прошлом году оппозиция в парламенте объявила, что поддерживает так называемую опцию НАТО — сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. Но большинство депутатов все же выступили против фактического членства в альянсе.

«Вступление Швеции и Финляндии вряд ли осуществится в ближайшее время, а дальше уже будет видно, как закончится нынешняя украинская коллизия. По старым меркам, до операции на Украине, это намерение никак бы не повлияло на ситуацию, Финляндия и Швеция и так члены западного альянса, входят в ЕС. А сейчас вообще все меняется, в Европе начинается масштабная милитаризация, которой не было до последних событий, поэтому эту ситуацию надо рассматривать в комплексе», — сказал Федор Лукьянов «Газете.Ru».

Процедура вступления в НАТО может поставить эти страны под удар, их безопасность будет ослаблена, когда они откажутся от нейтральной статуса,

отметил профессор НИУ-ВШЭ, департамент международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Олег Барабанов.

«То есть здесь пока окончательного решения не принято, но исключать его нельзя. Но, если раньше дискуссии от Швеции и Финляндии в НАТО носили непрактичный характер, то сейчас, возможно, это встанет в реальную повестку дня», — сказал он «Газете.Ru».

И Финляндия, и Швеция очень долго сопротивлялись вступлению в НАТО и всегда противились, но сегодня на фоне истерии и общего давления со стороны стран ЕС, конечно, они могут принять ошибочное для себя решение, предупредил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Ответа России этим странам, если они начнут процедуру вступления в НАТО, по аналогии с Украиной, конечно, не будет. Но Россия неоднократно отмечала, что такое решение не будет способствовать безопасности и миру в Европе», — сказал Чепа «Газете.Ru».