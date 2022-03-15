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Политика

Москва ввела санкции против Байдена и Трюдо

МИД России объявил о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена

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Джо Байден и Джастин Трюдо

Джо Байден и Джастин Трюдо

Reuters
В Москве объявили о персональных санкциях в отношении Джо Байдена и других представителей руководства США, а также запретили въезд в Россию премьер-министру Канады Джастину Трюдо и депутатам канадского парламента. В то же время Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ, а Канада вновь расширила антироссийские санкции.

Россия ввела персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ». Фигурантам санкционного перечня запретят въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД России.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что американские власти «в попытке сохранить гегемонию» сделали ставку на «фронтальное сдерживание России».

В санкционный список МИД РФ попали 13 человек:

• Президент США Джо Байден;

• Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;

• Госсекретарь США Энтони Блинкен;

• Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Далип Сингх;

• Глава ЦРУ Уильям Бернс;

• Глава Пентагона Ллойд Остин;

• Глава Объединенного комитет начальников штабов Марк Милли;

• Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

• Сын президента США Хантер Байден;

• Бывший госсектерарь США Хиллари Клинтон;

• Первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо;

• Президент Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В МИД РФ указали, что в случае необходимости готовы решать проблемы, связанные со статусом лиц, фигурирующих в «черном списке», для организации контактов высокого уровня.

«Мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам», — подчеркнули в министерстве.

Дипведомство пообещало в ближайшее время объявить о новом расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».

Рестрикции против Канады

Россия также запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Вместе с премьером под запрет попали министры иностранных дел и обороны Мелани Жоли и Анита Ананд, а также большинство депутатов палаты общин канадского парламента — всего 313 человек.

«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение», — заявили в министерстве.

Там объяснили, что ограничительные меры приняты в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой все новые санкции».

Ранее власти Канады приняли решение расширить антироссийские санкции, дополнив рестрикционный список 15 российскими должностными лицами. В частности, в перечень попали официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, его заместитель Владимир Касатонов, главком ВКС Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов. Всего в канадском списке уже 560 российских физических лиц.

Американский санкционный список

Министерство финансов США 15 марта также ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В обновленный список попали первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и заместители главы ведомства — генерал армии Дмитрий Булгаков, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник Юрий Садовенков, генерал-полковник Геннадий Жидко, а также Тимур Иванов, Алексей Криворучко и Николай Панков.

Кроме того, под санкции попали директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. В еще один список санкций внесен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого США ранее уже вводили рестрикции.

Ограничения затронули расположенный в Чечне отдел МВД РФ по Курчалоевскому району. В список на основании акта Магнитского были включены прокурор города Аргуна Чеченской Республики Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов и судья Басманного районного суда Москвы Наталья Мушникова. Вашингтон обвиняет их в нарушении прав человека.

В санкционном списке также оказалась жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина. Согласно заявлению Госдепартамента, визовые санкции вводятся не только в отношении Александра и Галины Лукашенко, но и против их сыновей Виктора и Дмитрия. Все они лишаются права на въезд в США.

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