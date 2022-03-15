Москва ввела санкции против Байдена и Трюдо

Россия ввела персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ». Фигурантам санкционного перечня запретят въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД России.
«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США», — подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что американские власти «в попытке сохранить гегемонию» сделали ставку на «фронтальное сдерживание России».
В санкционный список МИД РФ попали 13 человек:
• Президент США Джо Байден;
• Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;
• Госсекретарь США Энтони Блинкен;
• Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Далип Сингх;
• Глава ЦРУ Уильям Бернс;
• Глава Пентагона Ллойд Остин;
• Глава Объединенного комитет начальников штабов Марк Милли;
• Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
• Сын президента США Хантер Байден;
• Бывший госсектерарь США Хиллари Клинтон;
• Первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо;
• Президент Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
В МИД РФ указали, что в случае необходимости готовы решать проблемы, связанные со статусом лиц, фигурирующих в «черном списке», для организации контактов высокого уровня.
«Мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам», — подчеркнули в министерстве.
Дипведомство пообещало в ближайшее время объявить о новом расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».
Рестрикции против Канады
Россия также запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Вместе с премьером под запрет попали министры иностранных дел и обороны Мелани Жоли и Анита Ананд, а также большинство депутатов палаты общин канадского парламента — всего 313 человек.
«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение», — заявили в министерстве.
Там объяснили, что ограничительные меры приняты в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой все новые санкции».
Ранее власти Канады приняли решение расширить антироссийские санкции, дополнив рестрикционный список 15 российскими должностными лицами. В частности, в перечень попали официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, его заместитель Владимир Касатонов, главком ВКС Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов. Всего в канадском списке уже 560 российских физических лиц.
Американский санкционный список
Министерство финансов США 15 марта также ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства.
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.
В обновленный список попали первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и заместители главы ведомства — генерал армии Дмитрий Булгаков, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник Юрий Садовенков, генерал-полковник Геннадий Жидко, а также Тимур Иванов, Алексей Криворучко и Николай Панков.
Кроме того, под санкции попали директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. В еще один список санкций внесен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого США ранее уже вводили рестрикции.
Ограничения затронули расположенный в Чечне отдел МВД РФ по Курчалоевскому району. В список на основании акта Магнитского были включены прокурор города Аргуна Чеченской Республики Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов и судья Басманного районного суда Москвы Наталья Мушникова. Вашингтон обвиняет их в нарушении прав человека.
В санкционном списке также оказалась жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина. Согласно заявлению Госдепартамента, визовые санкции вводятся не только в отношении Александра и Галины Лукашенко, но и против их сыновей Виктора и Дмитрия. Все они лишаются права на въезд в США.