«Примем решение по увеличению соцвыплат». Что сказал Путин о ситуации вокруг России

Президент РФ заявил, что в стране в ближайшее время поднимут величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, МРОТ, а также пенсии и другие социальные выплаты. Владимир Путин также потребовал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, и расширить свободу предпринимателей. Президент отметил, что тактика ВС РФ при проведении военной операции на Украине полностью себя оправдала и пообещал, что «Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира».

В России в ближайшее время поднимут величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, минимальный размер оплаты труда, а также пенсии и другие социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ. Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики... 14 марта 16:33

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — указал президент и поручил кабмину рассчитать точные параметры такого повышения.

«Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», — сказал Путин и призвал регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи. По его словам, она «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости».

Кроме того, Путин поручил кабмину проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу, и расширить их.

Президент также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Доступность товаров

Путин потребовал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств. «Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции» Евросоюз официально ввел четвертый пакет санкций против России. Он ограничил импорт стали из России... 15 марта 15:50

Он призвал оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. Путин подчеркнул, что необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен, так как именно увеличение предложения должно привести к их снижению.

«В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары», — отметил Путин.

Он попросил правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках, а также следить за ценами на строительные материалы и не допускать их необоснованного роста.

Поддержка частного бизнеса

Частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике, считает Путин.

«От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, понимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики», — сказал президент.

Он заявил, что на внешнее давление нужно ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы.

«Прошу правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию административных, регуляторных барьеров неоправданных», — сказал он.

ЦБ не придется «печатать деньги»

По словам президента, Центробанку не придется «печатать деньги», поскольку у России «есть доходы, рыночные, здоровые доходы». «Платежку мы отдали, теперь мяч на стороне американских властей» Возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а... 16 марта 16:27

«В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет», — уточнил Путин. Он подчеркнул, что ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов и указал на необходимость «форсированной реализации проектов импортозамещения».

Путин также заверил, что Россия будет уважать права собственности иностранных компаний.

«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», — пообещал президент.

Он также отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением.

«По оценкам, за прошедшие три недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей, но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях», — сказал Путин.

Он выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые эффективно отвечают на санкционный вызов и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики.

«Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что страна достойно пройдет нынешнее испытание, «как это всегда было в ее тысячелетней истории».

О ходе военной операции

Президент рассказал, что тактика ВС РФ при проведении военной операции полностью себя оправдала. Спецоперация на Украине. День 21-й Минобороны РФ сообщило о боях войск ЛНР в черте Северодонецка, а войск ДНР —... 16 марта 20:38

«Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», — сказал он.

По словам Путина, в самом начале операции киевским властям «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса».

«Не захотели! Ну что же, это их решение», — отметил президент. Он также заявил, что «появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну».

Путин обратил внимание, что военнослужащие из Чечни «в высшей степени достойно выполняют свой воинский долг на Украине», как и их товарищи по оружию из других регионов.

Заявления о враждебности России

Президент призвал жителей западных стран не верить заявлениям о «враждебных действиях России».

«Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что санкции против РФ бьют по американцам и европейцам через растущие цены на бензин и энергоносители, продукты питания, потерю рабочих мест, связанных с российским рынком.

Ставка Запада на «пятую колонну»

По словам Путина, Запад в желании расколоть Россию будет делать ставку на «пятую колонну», на национал-предателей. Москва ввела санкции против Байдена и Трюдо В Москве объявили о персональных санкциях в отношении Джо Байдена и других представителей... 16 марта 09:48

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией», — заявил он.

По словам Путина, народ России «сможет отличить патриотов от предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку», а такое «очищение общества только укрепит страну».

«Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта «империя лжи», но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира», — подчеркнул президент.

По его словам, против России развернута массированная атака в киберпространстве, развязана «беспрецедентная информационная кампания».

Создание «анти-России»

Путин считает, что киевскому режиму «безразлична судьба народа Украины», поскольку ему поставили задачу создать «анти-Россию». Москва, по словам президента, никогда не допустит, чтобы Украина служила плацдармом для угроз в адрес РФ. Демилитаризованное государство по образцу Швеции. Москва и Киев ищут компромисс на переговорах Владимир Мединский рассказал, что Киев предложил создать на Украине демилитаризованное государство со... 16 марта 14:41

По мнению Путина, Киеву безразлично, что гибнут мирные жители, а миллионы людей стали беженцами. Он также заявил, что «западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными».

Президент назвал «моральной и нравственной деградацией, полным расчеловечиванием» то, что Запад не обращал внимание на жертвы в Донбассе.

«14 марта по центру Донецка был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек», — сказал глава государства. По его словам, «поражают своим запредельным цинизмом» заявления о том, что это якобы Россия запустила ракету по Донецку.

Он также заявил, что угроза создания ядерного оружия Украиной была реальной, а на территории Украины «создавались компоненты биологического оружия». По словам Путина, «следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести». Президент напомнил, что предупреждения со стороны РФ о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, США и НАТО.