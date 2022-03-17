«Геополитическая игра». Молдавия потребовала вывода российских сил из Приднестровья

Президент Молдавии призвала вывести из Приднестровья российские силы, которые находятся там уже 30 лет. За день до этого Парламентская Ассамблея Совета Европы впервые назвала присутствие миротворцев из России в непризнанной республике «оккупацией». В Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ заявили, что Москва, проводя специальную операцию на Украине, ни откуда никакие войска выводить не будет. А в Приднестровье предупредили: вывод российских войск чреват появлением в Европе новой горячей точки.

Чего хочет Молдавия и почему

Президент Молдавии Майя Санду призвала к выводу российских миротворцев из непризнанного Приднестровья, где они находятся еще с 1992 года. По ее словам, власти республики всегда выступали за это и требовали также утилизации боеприпасов.

«Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день», — сказала Санду.

Она также отметила, что республика продолжает призывать к мирному решению конфликта, и пообещала сделать все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение. Что российские войска делают в Приднестровье? Непризнанная республика Приднестровье была образована 2 сентября 1990 года. Жители региона выступили против действий радикальных молдавских политиков, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Власти Молдавии пытались урегулировать проблему силой. Читать дальше

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что требование Санду о выводе российских войск из Приднестровья напрямую связано с ситуацией на Украине.

«Санду, очевидно, опасается или делает вид, что опасается, того, что российские войска могут быть задействованы в каких-либо операциях против Молдавии. Но вообще предполагать такое нет никаких оснований», — сказал эксперт.

При этом Безпалько указал на «своевременность» момента, выбранного президентом Молдавии для ее заявления: «Россия находится в сложном положении, когда можно попытаться выдвинуть против нее какие-либо требования».

«Но мне кажется, что это заявление было сделано для галочки, потому что совершенно очевидно, что Россия, проводя специальную военную операцию на Украине, ни откуда никакие войска выводить не будет и физически это невозможно.

Вполне возможно, что, находясь под очень сильным давлением со стороны западных стран, Санду выступила с этим требованием, прекрасно осознавая, что оно не будет иметь никакого практического смысла», — констатировал эксперт.

Поправка об «оккупации»

Заявление Санду было сделано в наиболее благоприятный для этого момент: накануне Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла поправки к документу о действиях России на Украине, согласно которым ПАСЕ впервые заявила, что считает Приднестровье «зоной российской оккупации». «Они не забудут и не простят». Смогут ли Армения и Турция установить дипотношения В МИД Армении заявили, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть... 17 марта 09:49

По мнению вице-спикера молдавского парламента Влада Батрынчи, таким образом ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине. Глава МИД Молдавии Николай Попеску заверил, что Молдавия продолжит сохранять нейтральную позицию в конфликте на Украине, согласно закрепленному в конституции статусу нейтралитета, а декларация ПАСЕ носит рекомендательный характер и не повлияет на позицию Кишинева на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заключение ПАСЕ неприемлемым и не соответствующим реальному положению дел. По ее словам, Москва готова обсуждать с Кишиневом все аспекты урегулирования конфликта в Приднестровье, но окончательное решение проблемы зависит от Молдавии.

Именно «всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровской проблемы», как она отметила, станет основанием для вывода российских войск из региона, но до этого, по ее мнению, еще далеко.

Что думают в Приднестровье

Формулировками ПАСЕ об «оккупированном» Россией Приднестровье возмутились и в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В ведомстве их назвали деструктивными и противоречащими принципам мирного политического урегулирования отношений между Тирасполем и Кишиневом.

«Подчеркиваем, что любые выпады против эффективной миротворческой операции на Днестре, проводимой уже на протяжении 30 лет под эгидой Российской Федерации, носят крайне опасный деструктивный характер, противоречат утвержденным на межгосударственном и международном уровнях принципам и подходам к мирному политическому урегулированию взаимоотношений между Приднестровьем и соседней Молдовой», — указали в МИД непризнанной республики.

Приднестровский политолог Борис Шаповалов считает, что вопрос о выводе российского военного контингента с территории Приднестровья носит искусственный характер, а все попытки поднять его — «это очередная геополитическая игра, в которую в очередной раз втянули нейтральную Молдавию». «Мы лишимся доходов, они лишатся тепла»: что будет, если ЕС введет энергетическое эмбарго Европа подходит к Рубикону в виде пятого пакета санкций против России, пишет издание Politico. Киев... 17 марта 18:12

«Не знаю, насколько правильно поднимать этот вопрос сейчас, в условиях российско-украинского конфликта. В случае вывода российских войск из Приднестровья соглашение о перемирии 1992 года будет аннулировано. И что, Приднестровье с Молдовой — две части одной страны — войдут в военное противостояние? Это просто неразумно, неправильно сейчас делать», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт выразил уверенность, что Приднестровье будет всячески противодействовать выводу российских войск.