«Теперь нечего бояться». Путин посоветовал бизнесменам активнее работать в Крыму

Президент России Владимир Путин отметил, что после волны новых санкций российским бизнесменам теперь «нечего бояться» в Крыму. На полуострове, в том числе, смогут заработать банки, которые раньше не открывались там из-за опасений попасть под западные ограничения. Путин пообещал, что государство поддержит расширение отечественного бизнеса в Крыму и Севастополе.

Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На встрече он признал, что введенные против РФ санкции создадут много трудностей.

«Я уже говорил, что введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают – они открывают для нас новые возможности», — сказал Путин.

Президент отметил, что, в частности сейчас есть все условия для прихода в Крым и Севастополь крупных бизнес-игроков, которые ранее опасались действовать в этом регионе. «Теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые «ниши» рынка», — указал Путин. Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины и Крыма Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в беседе с «Известиями» , что ситуация... 17 марта 03:58

Он уточнил, что так в Крыму должен начать работать «как можно быстрее и шире» «Промсвязьбанк». Он уже присутствует на полуострове, но теперь пора «запустить перспективные «продуктовые линейки», кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть».

Со стороны государства Путин пообещал поддержать активность отечественного бизнеса в регионе. В том числе, за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг.

Как уточнил Путин, до 2025 года на программу развития Крыма и Севастополя заложено более 1,3 трлн рублей. Запланировано возвести более тысячи объектов. Половина из них уже готова. «Все эти объекты уже работают в интересах крымчан и севастопольцев», — отметил президент. В Госдуме предложили восстановить ж/д сообщение Крыма с Украиной Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет предложил восстановить прерванное в 2014 году... 25 февраля 09:28

По его мнению, прошедшие годы и происходящее сегодня ясно доказывает, что жители Крыма и Севастополя не зря выбрали быть вместе с Россией и не подержали «государственный переворот в Киеве». Этот выбор был «правильным и своевременным».

«Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и все становится сразу ясно», — считает Путин.

Во время совещания он детально остановился на развитии региона после присоединения к России. За прошедшее время приоритет был отдан модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Построен аэропорт в Симферополе, открыто автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту, на стадии полного завершения автомагистраль «Таврида». Рассосать за неделю: в Крыму объявили войну пробкам Глава Крыма Сергей Аксенов поручил за неделю ликвидировать многокилометровые пробки в районе Феодосии, где... 23 июля 18:54

«Более надежным, устойчивым стало энергоснабжение региона, прежде всего благодаря вводу новых генерирующих мощностей, созданию энергомоста, замене устаревших региональных сетей. Это позволило снять такую острую проблему, как длительное отключение электроэнергии в жилых кварталах и на производствах», — добавил Путин.

Постепенно решается вопрос обеспечения Крыма и Севастополя пресной водой. После 2014 года здесь начали бурить артезианские скважины и перебрасывать воду из водохранилищ в горной части полуострова, строить дополнительные водозаборы. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Как отметил Путин, последнее было большой проблемой, потому что украинские власти не занимались ремонтом «десятилетиями».

Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений. Путин назвал это также «огромной проблемой», которая «требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений».

«Хочу особо подчеркнуть: по всем инфраструктурным проектам – там, где это возможно – нужно, конечно, ускорять работу», — указал Путин.

Поскольку в регионе еще много что надо сделать, Путин предложил продлить действие государственной программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2027 года. «У нас планка была 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027-го с перспективой до 2030-го – разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объемы софинансирования», — считает Путин.

Он отметил, что в регионе нужно развивать и «комфортную среду для жизни». Это значит, обустраивать пляжи и парки, дворы и площади. При этом необходимо учитывать мнение местных жителей. Также нужно уделить внимание капитальному и текущему ремонту автодорог регионального и местного значения. Президент указал, что в этой области есть улучшения. «Выделяемые ресурсы осваиваются теперь значительно лучше, чем в предыдущие годы, эффективно деньги расходуются», — сообщил Путин.