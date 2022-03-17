Над чем работали украинские биолаборатории на деньги США

Минобороны России продолжает рассказывать о деятельности биолабораторий на Украине, которые спонсировали США. Ведомство показало документы, доказывающие «непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине». Российские военные считают, что на Украине пытались создать компоненты биологического оружия. В частности, местные лаборатории изучали, как человеку передаются заболевания через летучих мышей.

Лаборатории на Украине участвовали в проекте Ю-Пи-8, его цель — изучение возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, «американские военные биологи» выбрали эти болезни, потому что их патогены имеют природные очаги на Украине и в России.

«Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний», — пояснил Кириллов.

Формально, указал Кириллов, соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между Минобороны США и Минздравом Украины. Однако по факту, как показали документы, деньги получили лаборатории Минобороны Украины. Они находились, уточнил Кириллов, в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

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В рамках проекта Ю-Пи-8 украинские лаборатории сотрудничали с Управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком Black & Veatch. Этот проект получал дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены. Всего США выделили на проект $32.

Кроме того, на Украине работал проект П-781 по изучению передачи человеку заболеваний через летучих мышей. «Работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси», — уточнил Кириллов. На этот проект суммарно Украине и Грузии США выделили $1,6 млн, большую часть получила украинская сторона, как основной исполнитель. Нацразведка США рассказала о биолабораториях на Украине Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что биолаборатории на Украине вовлечены... 10 марта 19:38

Кроме того, в ходе реализации проектов США на Украине выделили шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, три вида патогенных бактерий. Эти болезни по своим свойствам наиболее подходят для заражения людей.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые действовали по заказу Пентагона. В этой стране работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза — во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии — в лабораториях в Харькове и Полтаве.

Кириллов уточнил 17 марта, что именно работа секретных украинских биолабораторий может быть причиной вспышки в Херсоне дирофиляриоза — болезни, которая передается комарами. Четыре случая заражения выявили в феврале, и это странно, учитывая жизненный цикл комаров, считает Минобороны РФ. Спустя два месяца, в апреле 2018-го представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию. МИД прокомментировал заявление США о наличии биолабораторий на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление США... 09 марта 08:46

При этом в херсонской биолаборатории медицинские документы с началом российской спецоперации экстренно уничтожили. Никаких документов о вспышке дирофиляриоза там не нашли. «Экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам», — считает Минобороны РФ.

Министерство также обратило внимание на резкий рост в ДНР и ЛНР в 2018 году заражений туберкулезом, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Во время массовой вспышки в районе Песок было выявлено более 70 случаев с быстрым летальным исходом. Кириллов указал, что, вероятно, жителей Донбасса преднамеренно заразили туберкулезом, либо из украинских лабораторий была случайная утечка.

Кроме того, вспышки «экономически значимых» болезней в России в 2021 году, например, вспышка птичьего гриппа, также могли быть связаны с украинскими лабораториями.

Ранее в российском Минобороны говорили, что секретная деятельность биолабораторий привела к неуправляемому росту заболеваемости опасными инфекциями — туберкулезом, корью, краснухой на территории самой Украины.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала в Сенате, что на Украине «есть объекты для проведения биологических исследований». «На самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними», — сказала она. Нуланд добавляла, что США «работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск».

В то же время Госдеп США и Пентагон полностью отрицают российские обвинения в разработке биооружия на Украине. «Российский сюжет об использовании американцами биолабораторий на Украине для разработки биологического оружия смехотворен и не соответствует действительности», — заявили в Пентагоне.

Госдеп также заверил, что «США не владеют и не управляют химические или биологические лаборатории на Украине. «Как мы и делали в странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине с вопросами, касающимися безопасности лабораторий. Но на этом деятельность ограничивалась», — утверждает Госдеп.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются «обычной наукой», а не военными технологиями. «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа <...> Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», — настаивает он.

В то же время Кремль отмечал, что «наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения [украинские биолаборатории]». Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев указал, что американские биолаборатории «по странному стечению обстоятельств» находятся по периметру российской границы (на Украины, в Грузии, в Казахстане).

В МИД России заявили, что во время российской спецоперации вскрылись «факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при финансировании Минобороны США».