18 марта 2022, 08:22 Политика Спецоперация на Украине. День 23-й Онлайн-трансляция 23-го дня спецоперации России на Украине Мария Шустрова Слушать Остановить

close 100% Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Идет 23-й день военной спецоперации России на территории Украины. Президент Украины Зеленский призвал Запад ввести эмбарго на торговлю с РФ, так как считает, что нынешних ограничений недостаточно. В ЕС начала работу Специальная группа Еврокомиссии по замораживанию и аресту европейских активов российского и белорусского крупного бизнеса. Япония вводит санкции против 15 человек и 9 организаций из России. А режим закрытого неба на юге РФ продлен до 26 марта. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.