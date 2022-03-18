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Политика

Спецоперация на Украине. День 23-й

Онлайн-трансляция 23-го дня спецоперации России на Украине

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Идет 23-й день военной спецоперации России на территории Украины. Президент Украины Зеленский призвал Запад ввести эмбарго на торговлю с РФ, так как считает, что нынешних ограничений недостаточно. В ЕС начала работу Специальная группа Еврокомиссии по замораживанию и аресту европейских активов российского и белорусского крупного бизнеса. Япония вводит санкции против 15 человек и 9 организаций из России. А режим закрытого неба на юге РФ продлен до 26 марта. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.
Трансляция
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09:35

09:30

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работать в России покинувшим страну зарубежным компаниям, если они не возобновят свою деятельность до первого мая текущего года — РИА «Новости».

09:25

Евросоюз потеряет более €500 млрд в случае прекращения сотрудничества с Россией. Об этом ТАСС заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

09:10

Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 300 тысяч, сообщил источник ТАСС.

09:09

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике.

09:04

Генеральный директор Главной ассоциации строительной индустрии Германии Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине — ТАСС со ссылкой на Funke.

По его словам, в условиях санкций в ФРГ возникли проблемы с поставками таких важных строительных товаров, как, например, шурупы и гвозди.

08:59

❗️ Единороссы подготовили поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о работе любых госорганов РФ за рубежом, заявил Хинштейн — ТАСС.

По его словам, эти нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств.

08:51

Блинкен высказался о нейтральной позиции Китая в вопросе специальной операции на Украине.

08:34

Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей, то есть родственников или знакомых — ТАСС.

08:30

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники и складов украинских войск с помощью ударных беспилотников.

08:26

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.

08:24

Российские военные доставили около 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области.

08:20

Доброе утро, уважаемые читатели, «Газета.Ru» начинает онлайн 23-го дня спецоперации России на Украине.

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