Спецоперация на Украине. День 24-й

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Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не спешить с введением новых антироссийских санкций, а дождаться полного вступления в силу уже объявленных ограничительных мер. «Санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это», — отметил он в интервью газете Welt am Sonntag.



Зевинг также выступил выступил против остановки газопровода «Северный поток - 1»: «Хотя это не будет означать прекращение поставок российского газа в Германию, это вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране».