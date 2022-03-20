20 марта 2022, 08:34 Политика Спецоперация на Украине. День 25-й Онлайн-трансляция 25-го дня спецоперации России на Украине Леонид Цветаев Слушать Остановить

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Идут 25-е сутки военной спецоперации России на Украине. Украинский СНБО на время военного положения приостановил деятельность «Оппозиционной платформы — за жизнь», «Партии Шария», «Союза левых сил» и других партий, которые, как считают в Киеве, связаны с Москвой. Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ. Канберра также пообещала новый пакет военной помощи Украине — в размере $15,6 млн. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность его эвакуации. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.