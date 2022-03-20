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Политика

Спецоперация на Украине. День 25-й

Онлайн-трансляция 25-го дня спецоперации России на Украине

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РИА «Новости»
Идут 25-е сутки военной спецоперации России на Украине. Украинский СНБО на время военного положения приостановил деятельность «Оппозиционной платформы — за жизнь», «Партии Шария», «Союза левых сил» и других партий, которые, как считают в Киеве, связаны с Москвой. Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ. Канберра также пообещала новый пакет военной помощи Украине — в размере $15,6 млн. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность его эвакуации. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08.26

В греческом порту Пирей активисты закидали корабль НАТО емкостями с красной краской.

08.19

Пекин заявил, что его позиция в отношении событий на Украине объективна. Время покажет, что она на «правильной стороне истории», говорится в сообщении китайского МИД.

08.01

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Оставайтесь с нами.

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