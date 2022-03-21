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Политика

26-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 26-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Идет 26-й день военной операции России на Украине. Владимир Зеленский призвал Израиль передать Киеву системы противоракетной обороны. Российские военные завершают разгром нацбатальона «Донбасс», передает Минобороны РФ. Санкции против российских банков и нефтегазовой сферы могут расширить в США. Продолжаются бои в Мариуполе.
Трансляция
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10:00

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз, сообщили в республике.

21 марта утром обстреляли из «Градов» украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 55 снарядов — ДНР

9:55

Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что посол страны и дипломат вновь начнут работу в Киеве в течение этой недели. По его словам, в Киев вернутся сотрудники-добровольцы.

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Премьер-министр Словении Янез Янша и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, июль 2020 года

Премьер-министр Словении Янез Янша и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, июль 2020 года

Francois Lenoir/AP
9:45

Госслужба по ЧС Украины: авария в связи с выбросом аммиака на заводе в Сумах ликвидирована

9:30

Группа российских и иностранных журналистов попала под обстрел из миномета в Мариуполе.

9:01

Российские кинотеатры не будут повышать цены на билеты и ассортимент кинобаров на фоне подорожания товаров и услуг — «Ведомости»

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Жители Москвы стоят у входа в кинотеатр «Иллюзион», 1981 год

Жители Москвы стоят у входа в кинотеатр «Иллюзион», 1981 год

Владимир Вяткин/РИА «Новости»
8:59

Японская корпорация IHI решила приостановить производство на своем расположенном в России совместном предприятии, сообщает пресса Японии.

IHI Corporation производит корабли, авиационные двигатели, турбонаддувы для автомобилей, промышленные машины, котлы для электростанций. газовые моторы и турбины.

8:54

Минобороны РФ опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники ВСУ.

«Подразделения ВДВ вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним. Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

8:41

8:32

Минобороны РФ: экипаж российского Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания ракеты Stinger, выпущенной украинскими войсками.

Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет, доложили в ведомстве.

8:22

Санкции США против РФ могут быть расширены в банковской и нефтегазовой сферах, заявил замглавы Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Как сообщает Reuters, на этой неделе на саммитах Евросоюза, G7 и НАТО обсудят возможность введения нефтяного эмбарго Европы против РФ.

8:15

Дорогие читатели, «Газета.Ru» продолжает следить за ходом событий военной операции РФ на Украине в режиме онлайн-трансляции. Она началась 26 дней назад.

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