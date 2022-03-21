26-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз, сообщили в республике.
21 марта утром обстреляли из «Градов» украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 55 снарядов — ДНР
Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что посол страны и дипломат вновь начнут работу в Киеве в течение этой недели. По его словам, в Киев вернутся сотрудники-добровольцы.
Премьер-министр Словении Янез Янша и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, июль 2020 годаFrancois Lenoir/AP
Российские кинотеатры не будут повышать цены на билеты и ассортимент кинобаров на фоне подорожания товаров и услуг — «Ведомости»
Жители Москвы стоят у входа в кинотеатр «Иллюзион», 1981 годВладимир Вяткин/РИА «Новости»
Японская корпорация IHI решила приостановить производство на своем расположенном в России совместном предприятии, сообщает пресса Японии.
IHI Corporation производит корабли, авиационные двигатели, турбонаддувы для автомобилей, промышленные машины, котлы для электростанций. газовые моторы и турбины.
Минобороны РФ опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники ВСУ.
«Подразделения ВДВ вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним. Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Минобороны РФ: экипаж российского Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания ракеты Stinger, выпущенной украинскими войсками.
Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет, доложили в ведомстве.
Санкции США против РФ могут быть расширены в банковской и нефтегазовой сферах, заявил замглавы Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Как сообщает Reuters, на этой неделе на саммитах Евросоюза, G7 и НАТО обсудят возможность введения нефтяного эмбарго Европы против РФ.