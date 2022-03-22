«Переговоры носили ритуальный характер». Россия лишила Японию последней надежды на Курилы

Россия решила прекратить переговоры с Японией по мирному договору из-за введения антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры в любом случае носили ритуальный характер, а сейчас «вопрос закрыт» окончательно. Он также обвинил Токио в том, что любые свои действия, в том числе и по потенциальному мирному договору, он согласовывает с Вашингтоном. Российский посол в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «исторически оправданным, назревшим и справедливым» решение Москвы выйти из диалога с Токио по мирному договору и закрыть вопрос относительно принадлежности Курильских островов.

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Решение Японии вслед за США ввести антироссийские санкции зампредседатель Совбеза охарактеризовал как попытку показать себя «гордыми независимыми самураями». При этом рестрикции, по мнению Медведева, окончательно продемонстрировали, с кем бы японцы «согласовывали гипотетический текст мирного договора».

Политик подчеркнул также, что гораздо важнее сейчас акцентировать свое внимание на развитии Курил, в которые «за последние годы вдохнули новую жизнь». «Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему — от школ до дорог и аэропортов. Но что еще важнее — это видят люди, живущие там. Так будет и впредь», — пообещал он.

Решение Москвы

Москва и Токио долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курил. Японская сторона считает, что ей принадлежат острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. В Москве не признают даже сам факт территориального спора. Снимать кино и добывать креветки: станут ли Курилы российской Новой Зеландией На Курильских островах создадут свободную таможенную зону, там же откроют офшор... 20 января 09:18

В феврале, за два дня до начала российской спецоперации на Украине, в Токио в очередной раз обозначили свою позицию: замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что Япония готова будет подписать мирный договор с Россией только после передачи ей суверенитета над Курилами.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела санкции против Банка России и заблокировала активы российских банков ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Под ограничения попали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, 11 депутатов Госдумы и другие российские политики и госслужащие. Японские власти также решили лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле, что, в частности, повлечет более высокие таможенные ставки для российского импорта. Кроме того, Токио запретил поставки нефтеперерабатывающего оборудования в РФ. В список запрещенных для экспорта товаров внесли и полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи и т.д.

МИД России 21 марта заявил, что Москва не будет продолжать переговоры по мирному договору, а также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Решение принято «ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции». Россия также отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии (он действовал с 1991 года).

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила «Газете.Ru», что переговоры по мирному договору могут возобновиться в будущем — «при благоприятных для России условиях».

Реакция Токио

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал реакцию России на антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине «несправедливой». «Попытки увязать реакцию [Японии — «Газета.Ru»] и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим», — сказал министр.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также охарактеризовал решение Москвы как «неприемлемо жесткое». «В свете событий на Украине диалог с РФ сейчас невозможен», — констатировал он.

В посольстве Японии в Москве заявили, что блокировка программы обменов с островами «является пренебрежением чувствами бывших жителей островов и их семей». Японская сторона считает аналогично неприемлемым и выход из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В Токио напомнили, что в его основе лежат договоренности лидеров двух стран от 2016 года.

МИД Японии 22 марта вызвал российского посла в Японии Михаила Галузина, чтобы выразить протест в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору. Протест, как передает Kyodo, был вручен вице-министром иностранных дел Такэо Мори.

«Сами наступили на собственные грабли»

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответ России «не является ее выбором». «Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору», — отметил он.

«Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы», — сказал Слуцкий в интервью РИА «Новости». В МИД Японии отреагировали на выход России из диалога по мирному договору Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал реакцию России на антироссийские санкции в связи... 22 марта 14:13

Политолог Александр Коньков также считает, что нынешние японские власти, введя санкции, полностью перечеркнули все усилия, сделанные ранее для восстановления сотрудничества между странами. «Это, конечно, позорное выступление Японии. Они сами наступили на собственные грабли. На что они рассчитывали, чего добивались? Тридцать лет предыдущие поколения японских руководителей предпринимали активные усилия, по кирпичику вкладывали в новую дорогу для совместного выхода из ситуации <...> А нынешнее руководство Японии в мгновение ока перечеркнуло все эти усилия, не просто объявив санкции в отношении России, но и инициировав всевозможные международные усилия в азиатском регионе по противодействию РФ, по нагнетанию обстановки, по встраиванию псевдоблоков относительно ситуации, которая ни к Японии, ни к азиатскому региону никакого отношения не имеет», — подчеркнул Коньков в эфире радио Sputnik.

По словам главы Курильского городского округа Вадима Рокотова, жители островов поддерживают принятое правительством решение отказаться от переговоров с Японией. «Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению. <…> Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — цитирует Рокотова РИА «Новости».