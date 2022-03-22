В России спрогнозировали вторую волну эмиграции айтишников

В РАЭК готовятся ко второй волне отъезда российских программистов за рубеж. Перерыв между мартовской и апрельской волнами обусловлен лишь резким скачком цен на билеты и сложностями с переводом денег за границу, считают в ассоциации. Рекрутеры в то же время отмечают, что в большинстве случаев переезжающие айтишники не разрывают трудовые контракты и продолжают работать на российские компании удаленно.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко уверен, что вслед за первой волной эмиграции IT-специалистов из России будет и вторая: в апреле страну покинут от 70 до 100 тыс. сотрудников отрасли. Минцифры подготовило меры поддержки ИТ-отрасли Минцифры предложило правительству меры поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций. Об этом пишут... 01 марта 10:44

По его мнению, вторую волну пока сдерживают высокая стоимость авиабилетов на рейсы из России, рост цен на аренду жилья за границей, а также сложности с переводами денежных средств за рубеж. «Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу от 70 до 100 тыс. человек в апреле уедут. Только айтишники», — сказал Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям (цитата по РИА «Новости»).

Глава РАЭК рассказал также об идее предложить тем, кто хочет уехать, релокацию в дружественные страны.

«Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними и предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной», — пояснил он.

Плуготаренко подчеркнул, что российским компаниям «необходимо становиться международными игроками». «Сейчас IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, нужно думать о международном рынке, в том числе на Востоке», — добавил он.

Уехать — не значит уволиться

В HeadHunter отмечают, что никакого всплеска увольнений IT-специалистов после начала спецоперации на Украине не было. Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников hh.ru Олеся Плотникова рассказала «Газете.Ru», что в конце февраля — начале марта произошла достаточно широкая релокация IT-специалистов преимущественно в страны ближнего зарубежья. При этом сотрудники продолжают работать удаленно в российских компаниях. Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России Президент России Владимир Путин в среду, 2 марта, подписал указ о мерах по ускоренному... 02 марта 15:20

«Пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных. В целом, IT-специалисты наименее уязвимы на рынке труда в силу хронического дефицита, сохраняющегося уже долгие годы, что гарантирует им востребованность в России независимо от страны проживания», — подчеркнула Плотникова.

По данным онлайн-платформы рекрутинга, за неделю с 14 по 20 марта показатель конкуренции за рабочее место в сфере IT составил менее трех (2,9) резюме на вакансию.

«Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IТ-компании сейчас активны в удержании сотрудников», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Как власти останавливают поток уезжающих

В начале марта президент Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки IТ-отрасли. Айтишникам, работающим в аккредитованных компаниях, пообещали отсрочку от армии. Реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения, будет вести Минцифры. Ведомство разрабатывает и проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний.

Компании из IТ-сферы тоже получили значительные налоговые льготы, до 31 декабря 2024 года ставка для них по налогу на прибыль составит 0%. Кроме того, им пообещали различные гранты и льготные кредиты, была упрощена процедура найма иностранцев в российские компании.

Указ устанавливает налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы.

Первый и второй пакеты льгот для IT-отрасли были приняты относительно недавно. Первый пакет утвердили в июле 2020 года, а второй - в сентябре 2021-го. Третий пакет начали разрабатывать еще до начала спецоперации, в январе. В Госдуме обсудили меры поддержки российской IT-отрасли Сегодня состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным... 22 марта 20:28

Как отмечает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, на текущий момент мер, принятых для поддержки отрасли, вполне достаточно, но «нужно их реализовывать». «Самая большая проблема у нас, конечно, с финансированием сейчас, изменяются некоторые привычные контракты, привычные бизнес-действия. Кроме того, заказчики начали морозить некоторые бюджеты, опасаясь неопределенности ситуации», — рассказала Касперская в интервью Finam.ru.

По ее словам, сейчас для компаний будет крайне важна господдержка, принять меры нужно оперативно, но в дальнейшем «все выровняется». «В целом, я думаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются для отечественных компаний, для софтверных компаний точно. Надо не упустить эти возможности», — подытожила эксперт.