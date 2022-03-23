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Политика

28-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 28-й день

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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе

Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе

Максим Блинов/РИА «Новости»
Идет 28-ой день с начала военной спецоперации России на Украине. США и ЕС заявили о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы и ужесточить существующие по итогам предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. США также готовят санкции против более 300 депутатов Госдумы, сообщает газета WSJ. Тем временем в Киеве выразили надежду на более активное участие Китая в разрешении украинского кризиса и на возможную телефонную беседу между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:17

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предостерег Евросоюз от введения санкций в отношении экспорта энергоносителей из РФ. По его мнению, такие действия нанесут мощный удар по экономике ЕС.

«Мы не собираемся воевать сами с собой — это не цель», — сказал Де Кроо.

9:14

Минобороны опубликовало кадры ремонта военной техники в ходе специальной военной операции.

9:12

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали за сутки 562 человека, в том числе 110 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

9:09

Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

9:05

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского ангара с вооружением вертолетами армейской авиации с применением управляемых ракет

9:01

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно на $132 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

8:56

Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.

8:55

⚡️Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

8:51

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией «шаг за шагом идут вперед».

«Украинские представители работают на переговорах, которые фактически идут каждый день. Это очень сложно, подчас — скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил Зеленский.

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Reuters
8:45

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов.

8:41

Посол России в США Анатолий Антонов высказался по поводу ситуации на Украине:

▪️он заявил, что накачивание киевского режима оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно;

▪️по его словам, «съехавшиеся со всего мира на Украину головорезы могут применить полученный опыт где угодно, в том числе по возвращении домой»;

▪️посол заявил, что значительная часть поставляемого Украине иностранного оружия попадает в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников»;

▪️дипломат призвал «спонсоров киевского режима» прекратить поощрять кровопролитие на Украине.

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Wong Maye-E/AP
8:35

⚡️Совет Федерации 23 марта рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

8:30

Великобритания предложит увеличить поставки вооружений на Украину на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

8:25

⚡️Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров с Киевом. Это восьмой разговор лидеров стран с начала военной операции.

Французский президент подчеркнул важность прекращения огня на Украине. В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.

«Договоренности пока нет, но президент остается убежденным в необходимости продолжать свои усилия. Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной», — цитирует Елисейский дворец телеканал BFM.

Кремль заявил о продолжении обмена «мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями».

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РИА «Новости»/Reuters
8:20

8:14

Киев надеется на более активное участие Китая в разрешении украинского кризиса и на возможную телефонную беседу между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

8:09

Более 1,2 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины с 18 февраля получили временное убежище в России, заявили в МВД РФ.

8:06

8:03

⚡️Президент США Джо Байден вылетает 23 марта в Брюссель, где собирается обсудить с союзниками ситуацию на Украине и общую политику в отношении России. Там он намерен объявить о новых санкциях против Москвы.

Вашингтон и Брюссель введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие по итогам визита Байдена, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Kevin Lamarque/Reuters
8:01

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Оставайтесь с нами.

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