28-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

9:17

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предостерег Евросоюз от введения санкций в отношении экспорта энергоносителей из РФ. По его мнению, такие действия нанесут мощный удар по экономике ЕС.

«Мы не собираемся воевать сами с собой — это не цель», — сказал Де Кроо.