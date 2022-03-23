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Политика

«Может, хочется нашего Закарпатья?»: Венгрия разозлила Украину поддержкой России

В МГИМО объяснили, почему Венгрия отказывается давить на Россию

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Официальный визит председателя правительства Российской Федерации Михаила Касьянова в Венгерскую Республику, 8-9 сентября 2003 года. Прохождение роты почетного караула перед зданием венгерского парламента

Официальный визит председателя правительства Российской Федерации Михаила Касьянова в Венгерскую Республику, 8-9 сентября 2003 года. Прохождение роты почетного караула перед зданием венгерского парламента

Сергей Субботин/РИА «Новости»
В Киеве недовольны тем, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов и отказывается поставлять оружие на Украину. Риторику Венгрии украинские власти считают почти пророссийской. Чем венгерские власти не угодили Киеву и можно ли считать их «союзником» Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Украины Ирина Верещук осудила позицию Венгрии в отношении украинского кризиса, заявив, что не все «сателлиты России» поступают как Будапешт в текущей ситуации. По ее словам, венгерское руководство фактически говорит «нет» на все предложения, направленные на усиление давления на Москву в условиях продолжения российской спецоперации.

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. [В Будапеште] санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят нет», — объявила Верещук.

С точки зрения вице-премьера Украины, такая позиция Венгрии вызывает неприятное удивление. По ее мнению, Будапешт пытается получить «подачки» от Москвы, ударив Украину «ножом в спину».

«Еще немного — и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — задалась вопросами Верещук.

Критика вице-премьера Украины в отношении Венгрии появилась на фоне очередного заявления Будапешта о сохранении позиции республики в отношении дальнейшего давления на Россию. Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что власти республики не станут поддерживать широкие санкции ЕС против Москвы в области энергетики, в том числе те, что касаются поставок газа и нефти.

«Ограничения в отношении энергетических поставок из России в Европу или санкции в этом отношении пагубно бы сказались на праве венгерского народа на безопасность энергопоставок, поэтому мы не будем поддерживать такие решения», — отметил Сийярто.

Кроме того, дипломат указал на отказ Венгрии от введения бесполетной зоны над Украиной, которого активно требуют в Киеве с начала операции России. В венгерском МИД считают, что такое решение может привести к «боевым действиям» в воздухе.

Почему Венгрия не идет на поводу у Украины

Позиция Венгрии по санкциям против России и поставкам оружия Украине не просто так вызывает недовольство в Киеве, в условиях российской спецоперации даже Германия начала поставки вооружений на украинскую территорию.

Научный руководитель Балканского клуба МГИМО Даниил Чугунов считает, что венгерские политики по своей натуре остаются реалистами, а вопросы энергетики и экономики стоят острее всего, особенно сейчас — во время энергетических переходов на территории ЕС.

«Венгрия — одна из немногих стран, открыто поддерживающих Россию. Об этом не раз заявляли [президент России] Владимир Путин и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, [глава МИД РФ] Сергей Лавров и [глава МИД Венгрии] Петер Сийярто.

Взаимная связь государств обусловлена как идентичными культурными ценностями и схожей политической идеологией, так и наличием тесных экономических связей и совместных энергетических проектов — достаточно вспомнить долгосрочный контракт на поставку газа, подписанный в сентябре 2021 года.

Находясь в составе Евросоюза, но сбалансированно поддерживая российскую сторону, Будапешт и дальше может получать выгоды от взаимоотношений с Россией, а это на руку обоим государствам», — добавил эксперт.

В то же время замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ Оксана Петровская уверена, что текущая позиция Венгрии в отношении России во многом связана с тем, что между странами начали складываться достаточно теплые отношения еще с 2010 года, когда к власти пришла партия «Фидес» и кресло премьера занял Виктор Орбан.

«Венгрия действует достаточно прагматично, поскольку с экономической точки зрения ей выгодно сотрудничество с Россией, но и не только. У Будапешта не складываются отношения с западными партнерами — они очень напряженные в Европарламенте, где Венгрия пытается провести свою линию, так как ее не устраивает нынешняя модель ЕС. Венгры хотят строить Евросоюз с большими правами и полномочиями национальных государств. Возможно, такая идеология больше близка к российской, чем к идеологии ЕС. И это создает основу для сотрудничества Венгрии и России», — пояснила эксперт.

С точки зрения Петровской, на сегодняшний день Будапешт оказался в достаточно сложной ситуации, потому что Евросоюз обрушил всю свою объединенную силу против России и Венгрия вынуждена присоединятся к этому давлению.

«Однако в риторике венгерских властей идут очень острожные формулировки — скорее в пользу России, а не Украины, — что и заметили в Киеве. Российское направление во внешней политике Венгрии всегда было очень важным, и оно выделяется на фоне Евросоюза на протяжении уже многих лет.

Сейчас украинцы видят результаты этого подхода и то, что Будапешт не спешит отказываться от своей линии и прогибаться под ЕС сразу, как только началась массированная антироссийская кампания», — отметила эксперт.

Венгрия — друг России?

По сути, Венгрия не поддерживает те антироссийские санкции, которые могут повредить ее собственным интересам, и в той же плоскости отвергает вопросы поставок оружия или бесполетной зоны — последнее грозит прямым столкновением России с НАТО, что не раз отмечали в Брюсселе и Вашингтоне.

По мнению Даниила Чугунова из МГИМО, в Киеве верно осознают тот факт, что Будапешт можно записать в друзья и союзники Москвы , так как различные голосования на уровне ООН (к примеру, резолюция Генассамблеи ES-11/1, осуждающая операцию России) являются формальностью и фикцией и не раскрывают истинное отношение различных сторон к положению дел на Украине.

«В целом же, рассматривая данный вопрос, крайне важно заявить следующее: действия Запада в марте 2022 года имеют мало общего с поддержкой и защитой Украины, они направлены исключительно против Российской Федерации, ее благополучия и собственной безопасности.

Все это подтверждается и речами европейских политиков, и осознанием президента Украины безвыходности ситуации, отсутствием реальной помощи со стороны ЕС и США. Да, Европа и Америка активно помогают Украине так, как они умеют лучше всего — лайками и постами. И к большому сожалению для господина Зеленского, реальному изменению положения дел это не поможет», — указал эксперт.

В свою очередь Оксана Петровская из РИСИ считает, что Венгрию точно нельзя называть врагом Москвы, но в целом у Будапешта своя прагматичная позиция по отношению к российской стороне.

«Отстаивать свой подход в отношении России Венгрия готова. До возможного предела она будет ее отстаивать. Тут многое будет зависеть от внутриполитических раскладов. 3 апреля в Венгрии должны состоятся парламентские выборы, и «Фидес» оказывается в достаточно сложной ситуации, потому что с одной стороны идет критика Евросоюза, а с другой он хочет продолжать сотрудничество с Россией в экономическом и идеологическом плане. Однако, если к власти в Венгрии придет оппозиция, то политика страны может измениться коренным образом. Не исключено, что в таких условиях Будапешт пойдет в русле общей политики Евросоюза и США», — резюмировала эксперт.

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