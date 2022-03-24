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Политика

Госпожа секретарь: Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни

Причиной смерти экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт стало онкологическое заболевание

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Мадлен Олбрайт (15 мая 1937 — 23 марта 2022)

Мадлен Олбрайт (15 мая 1937 — 23 марта 2022)

Joshua Roberts/Reuters
Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84-х лет. Политик была сторонником жесткой внешней политики, выступала за усиление позиций Вашингтона в НАТО и расширение альянса на восток. Она считается одним из самых влиятельных дипломатов 1990-х. В 1992 году Олбрайт была назначена на пост постоянного представителя США при ООН, а в 1997 году возглавила американское внешнеполитическое ведомство.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в Вашингтоне на 85-м году жизни. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на дочь политика Энн, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Информацию о кончине Олбрайт в ходе брифинга также подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен в настоящее время находятся на борту самолета по пути в Европу, но их уведомили о смерти экс-госсекретаря, уточнил Прайс.

Мадлен Олбрайт — этническая еврейка, дочь эмигрантов из Чехословакии. Ее отец Йозеф Кербел занимал в этой стране высокий дипломатический пост. Он был вхож в круги местной политической элиты и хорошо знал президента Эдуарда Бенеша. После немецкой оккупации Чехословакии семья будущего дипломата эмигрировала сначала в Великобританию, а оттуда — в США. Олбрайт говорила на чешском, польском, французском и русском языках.

В Америке Олбрайт поступила в Колумбийский университет на специальность «международные отношения». Там она защитила научную работу о советском участии в событиях «пражской весны» 1968 года. Одним из ее преподавателей был Збигнев Бжезинский, ставший впоследствии помощником по нацбезопасности президента Джимми Картера. Он позже и предложил бывшей студентке должность референта по связям с Конгрессом.

С середины 80-х Олбрайт участвовала в президентских кампаниях кандидатов от Демократической партии, выступая советником по вопросам внешней политики. После победы на выборах в 1993 году Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем США при ООН.

Олбрайт была лицом внешней политики США в десятилетие между «холодной войной» и войной с терроризмом, начавшейся после терактов 11 сентября 2001 года. Именно тогда, осенью 1990 года, Джордж Буш-старший объявил о так называемом «новом мировом порядке».

В 1997-м Олбрайт стала первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства.

Олбрайт способствовала расширению НАТО на восток за счет стран бывшего советского блока, выступала за нераспространение ядерного оружия, поддержала вмешательство альянса в конфликт в Косово в 1999 году, выступила за ратификацию Киотского протокола о глобальном изменении климата и способствовала нормализации отношений с Вьетнамом, говорится на сайте Госдепа.

После ухода с поста госсекретаря в 2001 году и до самой смерти Олбрайт занимала пост председателя Национального демократического института международных отношений в Вашингтоне и преподавала в Джорджтаунском университете. Она также издала несколько книг, в том числе мемуары под названием «Госпожа секретарь».

В 2012 году президент Барак Обама вручил ей Президентскую медаль свободы, отметив, что ее «стойкость помогла установить мир на Балканах» и «проложила путь к прогрессу» в самых горячих мировых точках.

Летом 2020 года журналист USA Today попросил Олбрайт описать, что она вкладывает в понятие «смелость». «Это когда вы отстаиваете то, во что верите, когда это не всегда легко и вас за это критикуют», — ответила политик.

«Мне потребовалось много времени, чтобы найти свой голос. Но найдя его, я не собираюсь затыкаться», — добавила тогда Олбрайт, подчеркнув, что будет использовать его, чтобы убедиться, что «у всех, кто хочет жить в условиях демократии, есть такая возможность».

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