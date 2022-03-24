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Политика

Помочь Украине и себе. Что решили лидеры западных стран на саммитах НАТО, ЕС и G7

В Брюсселе прошли саммиты НАТО, ЕС и G7

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент США Джо Байден, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи лидеров стран G7 и НАТО в Брюсселе, 24 марта 2022 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент США Джо Байден, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи лидеров стран G7 и НАТО в Брюсселе, 24 марта 2022 года

Henry Nicholls/Reuters
Украинский кризис, зависимость от российского газа, членство РФ в G20 и надвигающийся продовольственный кризис стали темами обсуждения на саммитах НАТО, Евросоюза и G7 в Брюсселе. О чем говорили и к чему пришли западные державы — в материале «Газеты.Ru».

Брюссель 24 марта принял у себя сразу три саммита — НАТО, ЕС и G7. Они проходили в бельгийской столице весь день, лидеры западных стран пытались охватить всю актуальную повестку — от украинского конфликта до продовольственного кризиса.

Украина

Одной из ключевых тем всех трех мероприятий ожидаемо стал кризис на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский выступил в ходе саммитов «Большой семерки» и НАТО. В обращении к странам G7 он призвал каждую неделю вводить новые санкции против России.

«Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы», — заявил Зеленский.

Помимо этого, он призвал G7 поучаствовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины.

Зеленский также призвал помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении страны. В своем выступлении на саммите НАТО он заявил, что Киеву нужна военная помощь без ограничений. Президент Украины считает, что альянс мог бы предоставить Киеву 1% от всех своих танков и самолетов.

Украинский лидер напомнил, что страна обращалась к организации за боевыми самолетами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе, но ей не дали «ни одного».

«Это самое страшное во время войны — не иметь ясных ответов на запросы о помощи», — сказал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Брюсселе заверил, что Европа продолжит оказывать Украине экономическую, военную и гуманитарную помощь.

Он также напомнил, что более 3,5 млн беженцев с Украины уже находятся на территории Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заверил, что «Большая семерка» будет использовать свою полную мощь как ведущая развитая страна, чтобы сподвигнуть Россию к тому, чтобы добиваться дипломатического решения. Он напомнил, что все партнеры в G7 приняли всеобъемлющие санкционные пакеты и взяли на себя обязательство тщательно реализовывать санкционные меры. По его словам, они работают и уже в краткие сроки возымеют свой эффект.

Украинский вопрос также поднял на пресс-конференции президент США Джо Байден. По его мнению, Украине вряд ли придется отказаться от части своей территории для урегулирования ситуации, но это полностью зависит от нее — «ничего об Украине без участия Украины».

Россия

Существенную часть своего выступления Байден посвятил России. Он, в частности, заявил, что российский президент Владимир Путин пытается развалить НАТО. По мнению американского лидера, это было намерением президента РФ с самого начала.

Он также предупредил, что США и их союзники по НАТО «ответят», если Россия решится применить на Украине химическое оружие. Байден уточнил, что характер ответа будет зависеть от характера применения.

Одним из наиболее значимых его заявлений стало объявление о поддержке исключения России из G20.

Более того, Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию.

«Если Индонезия и другие не согласны (с идеей исключения РФ из «двадцатки» — «Газета.Ru»), тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем», — отметил он.

Газ за рубли

Многие представители Евросоюза также высказались по поводу особенно обсуждаемой темы — покупки российского газа Евросоюзом за рубли, о чем накануне объявил Владимир Путин. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал решение России перейти на рубли в расчетах за поставки природного газа нарушением контрактов.

«Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией», — сказал он перед саммитом лидеров ЕС.

Шольц также напомнил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро.

В то же время премьер-министр Бельгии Александер де Кроо попытался найти выгоду в предложении России. Он выразил мнение, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители. «Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», — сказал он.

При этом Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России, так как главный принцип, которому следует Европейская комиссия, — санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на фоне выдвинутых Россией условий анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки американского сжиженного природного газа в ЕС взамен российскому.

«Завтра вместе с президентом Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменит российский СПГ, который у нас был до сих пор», — сказала она.

Продовольственный кризис

События на Украине и введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, обратил внимание Джо Байден.

«Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену за санкции платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские», — сказал он.

По его словам, США и Канада готовы содействовать минимизации последствий кризиса для продовольственной безопасности.

С инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине, выступил президент Франции. Он призвал выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен. Макрон также указал на необходимость достижения многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.

Он напомнил, что РФ и Украина — крупнейшие поставщики зерновых и ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от этих поставок зерновых из России и Украины. «И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев», — сказал глава Французской республики.

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