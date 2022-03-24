«Станет хуже через год-полтора». Макрон предрек миру продовольственный кризис

Президент Эммануэль Макрон, ранее предложивший ввести во Франции продовольственные чеки для бедных семей, вновь предупредил о приближающемся кризисе продовольствия. Ситуация с поставками еды, по его мнению, уже ухудшается и станет еще более сложной через год-полтора. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о срывах поставок кукурузы, пшеницы и растительного масла.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир стоит на пороге «беспрецедентного» продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте «Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители». Наиболее тяжело его будут переживать страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», — сказал французский президент на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран Группы семи (G7). «Продовольственная ситуация станет еще более сложной в ближайшие год-полтора», — отметил Макрон.

Ранее в эфире France Bleu политик не исключил, что во Франции могут ввести продовольственные чеки из-за роста цен на продукты. «Я хочу создать [программу] продовольственных чеков, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с этим новым кризисом», — заявил Макрон.

Париж будет добиваться «скоординированного ответа» Европы на эту ситуацию, подчеркнул французский лидер.

Предупреждения ООН

О том, что миру грозит голод из-за событий на Украине и роста цен на продовольствие, удобрения и энергоносители, предупредил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Макрон назвал украинских беженцев одним из крупнейших вызовов для Европы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наплыв беженцев из Украины является одним... 17 марта 20:43

«Население Украины переживает ад на земле, а последствия ощущаются по всему миру. Стремительно растущие цены на продовольствие, энергию и удобрения угрожают вылиться в глобальный голод», — сказал Гутерриш, выступая перед журналистами у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

По словам Гутерриша, события на Украине накладываются на вызванный пандемией коронавируса экономический шок. «По любым меркам — даже по самому проницательному расчету — пора прекратить боевые действия и дать миру шанс», — говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте ООН.

Срыв посевной

Президент Владимир Зеленский, выступая 22 марта по видеосвязи перед итальянским парламентом, сообщил, что одним из последствий происходящего на Украине может стать нехватка продовольствия, так как посевной кампании в стране, по крайней мере в прежних масштабах, очевидно, не будет.

Речь идет, в частности, о срыве поставок кукурузы, пшеницы и растительного масла. «И цены уже растут, то есть сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи напротив ваших берегов», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, надвигается «страшный голод».

Крупнейшие экспортеры

Россия лидирует по объемам экспорта пшеницы (17% мирового экспорта), а также занимает второе место среди поставок подсолнечника. Значительные объемы продукции (например, 40% экспорта пшеницы) отправляются в Африку и на Ближний Восток. 29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий Идет 29-й день специальной военной операции РФ на Украине. Минобороны сообщило о взятии... 24 марта 23:03

Украина занимает пятое место по экспорту пшеницы (10% глобального рынка). Кроме того, страна поставляет 15% мирового экспорта кукурузы.

«Мы очень обеспокоены тем, что продолжительный конфликт на Украине может ограничить мировые поставки основных культур, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что приведет к резкому росту цен на продукты питания и голоду. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность», — цитирует The Guardian президента Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберта Хунгбо.

По его словам, каждому десятому жителю планеты не хватает еды, и пандемия коронавируса усугубила ситуацию, нарушив работу рынков и сетей транспортировки и увеличив число бедных.