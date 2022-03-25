«Сохранять единый фронт». Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден прилетел в Брюссель на экстренные саммиты НАТО, G7 и Евросоюза. На пресс-конференции в бельгийской столице он обвинил российского лидера Владимира Путина в попытках развалить Североатлантический альянс и пообещал «ответить», если РФ применит химическое оружие. Политик также выступил за участие Украины в саммитах G20 и назвал прерогативой Киева вопрос о территориальных уступках России.

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о территориальных уступках Москве является прерогативой Киева. При этом он «не верит», что Украине придется пойти на такой шаг. Пресс-конференцию политика в Брюсселе транслировали на YouTube-канале Белого дома.

«Это полностью прерогатива Украины. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

«Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать», — добавил Байден, подчеркнув, что США не являются стороной переговорного процесса.

Нехватка еды

Американский президент предупредил, что события на Украине и санкции против России приведут к продовольственному кризису, так как обе страны были «житницами Европы». «Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», — сказал он. 29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий Прошел 29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны сообщило о взятии под контроль... 25 марта 00:02

«Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США — третья страна по объему производства пшеницы, Канада — также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки», — уточнил Байден. Также, по его словам, на заседании поднимался вопрос о снятии ограничений на экспорт продовольствия.

Исключение России из G20

Президент США также выступил за исключение России из Группы двадцати, но признал, что некоторые страны-участники с этим решением не согласны. Если РФ не исключат, на заседаниях группы должна присутствовать и украинская сторона, считает он.

«Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти. Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20», — отметил Байден.

Антироссийские санкции

Американский лидер признал, что санкции не смогли стать фактором сдерживания, но Запад должен «сохранять единый фронт». Медведев заявил о конце «однополярного мира» Соединенные Штаты больше не являются «хозяевами» Земли, заявил в интервью РИА «Новости»... 24 марта 23:07

«Сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация [единства являются сдерживающим фактором]. Я запросил проведение сегодняшней встречи НАТО, чтобы через месяц убедиться, что мы будем продолжать делать то, что делаем, не только в следующем месяце или через месяц, но и на протяжении оставшейся части всего текущего года», — заявил президент США.

Политик уточнил: он не считает, что нынешние решения НАТО заставят Россию изменить курс в отношении Украины.

«Если Путин считает, что Европа расколется через месяц или шесть недель или два месяца, то... Они могут захватывать все, что угодно в течение еще одного месяца. Однако мы (страны Запада — прим. «Газеты.Ru») должны демонстрировать [единство]», — сказал Байден.

Ответ на применение химоружия

На вопрос о том, как отреагирует Вашингтон, если Москва применит химическое оружие, президент США ответил: «Мы ответим, мы ответим, если он его использует. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования [химического оружия]».

Байдена также спросили, готовится ли Владимир Путин применить химоружие. В ответ он сказал, что «не может раскрывать разведывательные сведения».

«Это повлекло бы соразмерный ответ», — ответил политик на вопрос, идет ли речь о военном ответе.

«Демонстрация неэффективности западных демократий»

Байден выразил уверенность в том, что действия российских властей направлены в первую очередь на демонстрацию неэффективности западных демократий.

«Его [президента РФ Владимира Путина] превалирующей целью является демонстрация того, что демократии не могут функционировать в 21 веке, потому что ситуация меняется слишком быстро. Им нужен консенсус, но становится слишком сложно достичь этого консенсуса, так что заправлять всем будут автократии», — считает политик.

По его мнению, Москва старается подорвать единство НАТО. «Он [президент Путин] лучше будет противостоять 30 независимым странам, нежели 30 объединенным странам. Я буду предельно честен: я думаю, что в этом и заключались его намерения с самого начала», — заключил американский президент.

Лидеры стран Запада съехались в Брюссель для проведения сразу трех саммитов — НАТО, Европейского союза и G7. Встречи политиков организованы в срочном порядке, главной их темой стали события на Украине.