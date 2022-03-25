«Им нужен Карабах без армян»: новое обострение между Ереваном и Баку

Армянский солдат в землянке на боевой позиции на передовой во время военного конфликта против вооруженных сил Азербайджана в сепаратистском регионе Нагорный Карабах, 21 октября 2020 года

Между Арменией и Азербайджаном очередное обострение из-за Нагорного Карабаха — Ереван обвиняет Баку в пересечении линии соприкосновения и захвате одного из сел на территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона это опровергает, указывая на процесс уточнения дислокации своих сил без применения силы. В Баку обвинения армянской стороны воспринимают с удивлением, объясняя их внутренней повесткой Армении. А в Ереване не исключают, что Азербайджан готов пойти на полноценное наступление и окончательно закрыть карабахский вопрос.

Обострение на границе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха, на территории которого располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), обострилась еще 24 марта. Как утверждают в МИД Армении, азербайджанские силы пересекли линию соприкосновения в этом регионе, впоследствии заняв село Парух в Аскеранском районе. Кроме того, Ереван обвиняет Баку в обстрелах территории НКР и перекрытии газопровода, который снабжает Карабах.

В то же время представители непризнанной республики заявили, что армия Азербайджана также нарушила режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и БПЛА, в том числе турецкие Bayraktar TB-2. В результате столкновений, по информации НКР, погибли как минимум несколько военнослужащих, в том числе со стороны Азербайджана.

При этом армянская газета «Грапарак» утверждает, что азербайджанские силы также заняли село Фарух Ходжалинского района.

Газета подчеркивает, что ситуация в регионе остается напряженной. В СМИ отдельное внимание уделяется «замалчиванию» этих данных со стороны руководства Азербайджана. «Мир занят Украиной»: почему Ким Чен Ын нарушил ракетный мораторий именно сейчас Северная Корея решила напомнить миру о себе — страна де-факто разорвала мораторий на запуск... 24 марта 21:13

Баку действительно опровергает все обвинения со стороны Еревана. 25 марта минобороны республики выпустило заявление, в котором отметило, что подразделения армии страны продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций без применения силы.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, якобы применялись БПЛА и произошло вооруженное столкновение, приведшее к гибели наших военнослужащих, — ложь и провокация», — подчеркнули в ведомстве.

Как ситуацию оценивают в Баку

Вызывает удивление, что Армения время от времени позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, заявил «Газете.Ru» депутат Национального собрания Азербайджана от правящей партии «Новые Азербайджан» Айдын Мирзазаде. По его словам, ситуация на азербайджанской территории, в том числе в той ее части, которую временно контролируют российские миротворцы — Нагорных Карабах, — не имеет отношения к Армении.

«Ереван забывает, что подписал с Азербайджаном меморандум о выводе своих сил. До сих пор от официальных армянских властей идут заявления, отражающие вмешательство в наши внутренние дела. Возможно, подобные действия со стороны Армении продиктованы какими-то внутренними процессами.

Не исключено, что официальный Ереван все еще хочет показать армянскому обществу, что имеет какое-то влияние на решение внутренних вопросов Азербайджана. Однако Армения — как политики, так и общество — должны сделать для себя серьезный вывод, что есть независимый Азербайджан», — указал депутат. «Они не забудут и не простят». Смогут ли Армения и Турция установить дипотношения В МИД Армении заявили, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть... 17 марта 09:49

При этом, с точки зрения Мирзазаде, подобные обвинения со стороны Еревана не закрывают путь к урегулированию спорных вопросов между двумя странами, которые обсуждаются при посредничестве России.

«С обоих сторон время от времени появляются политические заявления о необходимости регулирования двухсторонних отношений. Поэтому, вероятно, все вопросы будут решены, просто официальный Ереван должен в конце концов начать уважать территориальную целостность и независимость Азербайджана», — подчеркнул депутат.

Что говорят в Ереване

Лидер партии «Процветающая Армения» Эдмон Марукян уверен, что Азербайджан игнорирует соглашение от 10 ноября 2020 года, «нагло нарушая договоренности среди белого дня», о чем свидетельствует очень напряженная ситуация в Нагорном Карабахе.

«До этого ситуация была другая, конечно, были провокации, но только на армяно-азербайджанской границе, а теперь это затрагивает Нагорный Карабах. Не исключено, что Азербайджан пытается использовать ситуацию вокруг Украины, где идет спецоперация России.

И вероятность того, что Баку может напасть на Нагорный Карабах или на Армению, действительно существует. Поскольку азербайджанская сторона делает все для того, чтобы армяне не жили в Нагорном Карабахе — им нужно, чтобы эта территория была без армян», — сказал политик «Газете.Ru».

По словам Марукяна, в Армении ожидают, что российские миротворцы смогут отправить азербайджанские силы на места их дислокации, на которых они находились до последних событий. Год без войны. Как Россия спасла Карабах от полного коллапса Российские миротворцы остаются основными гарантами существования Нагорного Карабаха как де-факто государства... 27 декабря 21:35

«Внутри Армении идут дискуссии о том, как азербайджанские войска смогли без каких-либо препятствий оккупировать новые села, жители которых были эвакуированы в кратчайшие сроки. Это просто непонятно для нас. Российские миротворцы там, они ведут переговоры, но пока диалог не дал никаких результатов — азербайджанские силы не вернулись на свои позиции», — указал политик.

Есть ли риск эскалации

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострялась уже не раз с момента завершения шестинедельной войны в ноябре 2020 года. Итогом противостояния стало восстановление контроля Баку над утраченными в ходе первой карабахской войны территориями, а также соглашение о полном прекращении огня, остановке войск сторон на занятых позиция и вводе российских миротворцев на линию соприкосновения.

Несмотря на заключение договоренностей, между сторонами периодически возникают стычки, в том числе из-за отсутствия соглашений о делимитации и демаркации государственной границы, а переговоры по мирному договору сторон все еще не привели к конкретным результатам.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» скептически относятся к возможности возобновления конфликта сторон из-за текущего обострения вокруг Нагорного Карабаха. Так, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов отметил, что на данный момент мы наблюдаем достаточно тяжелую ситуацию на всем постсоветском пространстве в целом, но вряд ли это станет поводом для эскалации между двумя закавказскими республиками. Коридоры и границы. О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении —... 26 ноября 22:16

«Все-таки пока Ереван и Баку не заинтересованы в том, чтобы как-то активизировать свои действия. Армения в настоящее время занимается несколько иными вопросами, а Азербайджан в первую очередь решает задачу освоения территорий, полученных в ходе конфликта 2020 года. Поэтому вряд ли можно говорить о высокой вероятности возобновления широкомасштабных военных действий между Баку и Ереваном в ближнесрочной перспективе», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, Армения и Азербайджан последовательно обвиняют друг друга в тех или иных нарушениях, но нынешнее обострение не особо отличается от любого другого.

«Последние заявления Армении можно назвать дежурными, которые звучат периодически — это обязательная часть внутренней повести. Азербайджан же соответственно их опровергает. При этом вряд ли сейчас есть вероятность эскалации конфликта, хотя бы потому что, там стоят российские миротворцы. Никаких таких целей у того же Баку нет, а Ереван лишь пытается ободрить повестку в отсутствии любых других поводов», — резюмировал эксперт.