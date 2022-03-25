«Зеленский согласился и с этим». Эрдоган рассказал о ходе переговоров России и Украины

Россия и Украина близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом журналистам сообщил Эрдоган после возвращения из Брюсселя, где он участвовал во внеочередном саммите НАТО.
«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус», — отметил он. Как уточнил президент, это касается следующих вопросов:
▪️ Требования России, чтобы Украина не была в НАТО.
«Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа», — указал Эрдоган.
▪️ Защита русского языка на Украине.
«Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — считает Эрдоган.
▪️ Демилитаризация Украины.
«Конечно, Украина — это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу», — пояснил турецкий лидер.
▪️ Гарантии коллективной безопасности.
«Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», — добавил Эрдоган.
Еще на двух пунктах, по поводу Крыма и Донбасса, переговоры буксуют. Консенсуса здесь, по словам Эрдогана, нет. Президент Турции напомнил, что Зеленский предложил провести референдум «о тех или иных форматах компромиссов» с Россией. Москва хочет, чтобы Украина признала Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.
Эрдоган отметил, что Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы остановить боевые действия на Украине. По его словам, он намерен продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Эрдоган уточнил, что Турция ставит считает своей целью «свести двух лидеров вместе».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг украинским СМИ заявление Эрдогана. «Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский», — утверждает он.
Кулеба также считает, что разделять переговоры на пункты некорректно, поскольку подгруппы делегаций одновременно обсуждают много разных вопросов.
Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, 25 марта сказал, что позиции российской и украинской делегаций по второстепенным вопросам сближаются, но по главным стороны «топчутся на месте».
Мединский пояснил, что Россия настаивает на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности предусматривает «еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны [России] — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций». Без учета этих позиций заключение договора Мединский считает маловероятным.
Ранее Мединский говорил, что Украина предлагает для себя «австрийский» или «шведский» варианты нейтрального демилитаризованного государства. В таком случае она сохранит собственную армию.
«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромиссный», — подтвердил Кремль.
Кроме того, Мединский передавал, что представители Киева и Москвы максимально сблизились в вопросах о нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО». Что касается демилитаризации Украины, Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути».
«Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», — пояснял он.