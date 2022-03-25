«Зеленский согласился и с этим». Эрдоган рассказал о ходе переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Россия и Украина нашли «консенсус» по 4 из 6 пунктов переговоров. По его словам, Киев не готов пойти на уступки только в вопросе принадлежности Крыма и Донбасса. В то же время на Украине заявили, что Эрдоган говорит неправду, а Украина «заняла жесткую позицию» на переговорах.

Россия и Украина близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом журналистам сообщил Эрдоган после возвращения из Брюсселя, где он участвовал во внеочередном саммите НАТО. Месяц спецоперации России на Украине Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте... 25 марта 10:05

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус», — отметил он. Как уточнил президент, это касается следующих вопросов:

▪️ Требования России, чтобы Украина не была в НАТО.

«Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа», — указал Эрдоган.

▪️ Защита русского языка на Украине.

«Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — считает Эрдоган.

▪️ Демилитаризация Украины.

«Конечно, Украина — это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу», — пояснил турецкий лидер.

▪️ Гарантии коллективной безопасности.

«Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», — добавил Эрдоган. Зеленский заявил о прогрессе в переговорах России и Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров российской и... 20 марта 08:50

Еще на двух пунктах, по поводу Крыма и Донбасса, переговоры буксуют. Консенсуса здесь, по словам Эрдогана, нет. Президент Турции напомнил, что Зеленский предложил провести референдум «о тех или иных форматах компромиссов» с Россией. Москва хочет, чтобы Украина признала Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.

Эрдоган отметил, что Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы остановить боевые действия на Украине. По его словам, он намерен продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Эрдоган уточнил, что Турция ставит считает своей целью «свести двух лидеров вместе».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг украинским СМИ заявление Эрдогана. «Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский», — утверждает он.

Кулеба также считает, что разделять переговоры на пункты некорректно, поскольку подгруппы делегаций одновременно обсуждают много разных вопросов.

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, 25 марта сказал, что позиции российской и украинской делегаций по второстепенным вопросам сближаются, но по главным стороны «топчутся на месте».

Мединский пояснил, что Россия настаивает на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности предусматривает «еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны [России] — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций». Без учета этих позиций заключение договора Мединский считает маловероятным.

Ранее Мединский говорил, что Украина предлагает для себя «австрийский» или «шведский» варианты нейтрального демилитаризованного государства. В таком случае она сохранит собственную армию.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромиссный», — подтвердил Кремль. Мединский заявил, что ожидания от переговоров России и Украины не оправдались Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной не... 08 марта 08:13

Кроме того, Мединский передавал, что представители Киева и Москвы максимально сблизились в вопросах о нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО». Что касается демилитаризации Украины, Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

«Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», — пояснял он.