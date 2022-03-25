«Украина может столкнуться с нехваткой оружия». О какой помощи Киев просит у Запада

25 марта на Украину прибыл первый рейс, доставивший часть военной помощи от США. Еще три рейса ожидаются в ближайшие дни. Общая сумма поставляемых вооружений оценивается в $800 млн. О взаимодействии Киева с западными партнерами — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на $800 млн. Об этом рассказал 25 марта высокопоставленный представитель Пентагона, слова которого приводит РИА «Новости». В Минобороны России сообщили, сколько военных погибло в спецоперации на Украине Присутствие российских войск в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева и не дает... 25 марта 20:14

«Что касается пакета помощи в $800 млн. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — сообщил он.

Он добавил, что «в течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса».

Как ранее заявляли в Вашингтоне, реализация проекта по оказанию военной помощи Украине «займет много дней». Ожидается, что самолеты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в страну.

Что просят в Киеве...

Представители украинского минобороны регулярно предоставляют своим западным партнерам различные документы, в которых излагают пожелания относительно поставляемого вооружения. В одном из последних документов Киев существенно расширил список потребностей — сообщается в частности, что ВСУ нужно в разы больше зенитных ракет и противотанковых комплексов.

Наибольший недостаток армия Украины испытывает в реактивных ракетах Javelin и Stinger. Как утверждают представители ВСУ, для ведения боевых действий необходимо как минимум по 500 боеприпасов каждого из типов на один день.

Новый список был передан американской стороне, поскольку ВСУ может столкнуться с потенциальной нехваткой оружия из-за роста активности российских войск. 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий Завершился 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ заявили, что в ходе... 25 марта 23:55

ВСУ продолжают испытывать острую нехватку самолетов, ударных вертолетов и ПЗРК класса С‑300, отмечали ранее в минобороны Украины.

...и какую военную помощь оказывают Украине

США и другие страны НАТО уже предоставили украинским военным около 17 тыс. противотанковых комплексов, а также около 2 тыс. ракет, предназначенных для борьбы с воздушными целями. Поставки вооружения продолжаются.

Россия ранее угрожала атаковать транспортные колонны с военными грузами.

На саммите Североатлантического альянса президент США Джо Байден заявил, что прямо во время его речи военные грузы из Соединенных Штатов продолжают прибывать в Восточную Европу. Далее они будут переправлены на Украину и использованы «для защиты от российской агрессии».

Кроме того, помощь Украине оказывает Великобритания. В ближайшее время ожидается поставка 6 тыс. ракет, в том числе противотанковых. Лондон также передает Киеву финансовую помощь в размере $33 млн.

В целом военную помощь, включающую новейшие вооружения, боеприпасы и горючее, на регулярной основе оказывают Украине 19 стран мира — об этом сообщали в британском МИД.

В ведомстве добавили, что ведут переговоры по предоставлению дополнительных самолетов для Воздушных сил ВСУ.

НАТО, как неоднократно подчеркивали представители альянса, не собирается вступать в боевые действия на территории Украины. Месяц спецоперации России на Украине Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте... 25 марта 10:05

Ранее на этой неделе Европейский совет утвердил финансовую помощь для поддержки ВСУ, общая сумма которой составит €1 млрд. Комментируя принятое решение, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сказал: «Мы продолжим поддерживать Украину против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению».

Одобренное финансирование будет направлено на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как «средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также платформы, предназначенные для доставки летального оружия в оборонительных целях».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».