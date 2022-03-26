31-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

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Из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали — РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как сообщается в статье, Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.

Также отмечается, что с невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины.