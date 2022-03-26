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Политика

31-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 31-й день

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РИА «Новости»
Идет 31-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Минобороны России заявили, что в ходе операции погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти эвакуировали по гуманитарным коридорам из заблокированных городов более 37,5 тысяч человек за последнюю неделю. Согласно информации газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным РФ. Представители России планируют представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:38

Германия может отказаться от российских энергоносителей гораздо быстрее, чем некоторые думают, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Европейского союза.

9:34

Гособоронзаказ выполняется планово, работа по заключению контрактов будет завершена в апреле, заявил Шойгу — РИА «Новости».

Он отметил, что с учетом проведения спецоперации на Украине нужно сохранить темпы поставок перспективных вооружений в войска.

9:29

Более 20 мирных жителей ранены в подконтрольной ДНР части Мариуполя, сообщили в республике — ТАСС.

9:19

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что никто не хочет войны, однако угроза ядерного конфликта есть всегда.

Он также отметил, что отношения между РФ и США сейчас хуже, чем во время Холодной войны.

9:17

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Норвегия на саммите Европейского союза призвала не вводить ограничения на цены на газ на европейском рынке.

По его словам, в действительности поставщиками северного газа являются по большей части компании Норвегии.

9:16

Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о критической ситуации с топливом в стране.

9:08

Из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали — РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как сообщается в статье, Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.

Также отмечается, что с невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины.

9:06

Более 700 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

9:02

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные доставили 7 тонн гуманитарной помощи в Черниговскую область Украины.

8:44

ВСУ два раза за прошедшие сутки открыли огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в представительства ЛНР в СЦКК.

Также сообщается, что в Первомайске повреждены девять многоэтажных домов и центральная библиотека.

8:37

ВСУ применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» при обстреле территории ДНР, заявили в республике.

8:30

В Херсонской области и на юге Запорожской области, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания и начали шире использовать российские рубли, сообщил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

8:29

Результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, инициированного Следственным комитетом России, представят в Организации Объединенных Наций, заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8:28

Военная спецоперация РФ призвана положить конец геноциду мирного населения в Донбассе, Россия, в отличие от США, делает все, чтобы пресечь военные преступления на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обвинения заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в причастности руководства России к гибели тысяч украинцев и российских военных.

8:27

Оплата российского газа в рублях была бы для Сербии проблемой, но страна не является недружественной России, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью сербскому каналу Euronews.

8:26

Украинские власти эвакуировали по гуманитарным коридорам из заблокированных городов более 37,5 тысяч человек за последнюю неделю, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Umit Bektas/Reuters
8:25

❗ Три крупнейших банка Японии с 26 марта приостанавливают долларовые транзакции со Сбербанком — ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

8:24

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным РФ — ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

8:23

Президент Сербии Александар Вучич, говоря о ситуации вокруг Украины, предположил, что понимает действия президента России Владимира Путина, которому, по его мнению, некуда отступать и приходится бороться — ТАСС.

8:22

Великобритания намерена выделить £2 млн на поставки продуктов в окруженные украинские города. Об этом говорится в распространенном заявлении британского МИД.

8:21

Японский депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки допустил совместное с США столкновение с Россией — ТАСС.

По его словам, это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов.

8:20

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Начинается 31-й день военной спецоперации РФ. Оставайтесь с нами.

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