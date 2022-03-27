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Политика

Мир ждет голодных бунтов

В РАН предупредили о росте террористической угрозы из-за продовольственного кризиса

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Временные лагеря на окраине Могадишо, Сомали

Временные лагеря на окраине Могадишо, Сомали

Farah Abdi Warsameh/AP
Продовольственный кризис в беднейших странах мира, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке, может привести к массовым протестам и хаосу. Такие прогнозы в последнее время появляются регулярно, в частности со стороны западных политиков. Насколько правдивы такие предсказания и к чему могут привести голодные протесты — в материале «Газеты.Ru».

События на Украине и санкции Запада против России спровоцировали рост цен на продовольствие, что может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира. Такой прогноз в интервью британской газете The Guardian сделала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие цен на продукты питания и голод в этом и следующем годах может быть значительным. Еда и энергия — два самых больших предмета в потребительской корзине бедняков во всем мире», — сказала она.

Оконджо-Ивеала напомнила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, которое импортируется из черноморского региона. На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

В связи с нарастающим кризисом, по ее мнению, есть вероятность повторения голодных бунтов второй половины 2000-х.

О том, что рост цен на продовольствие может привести к тяжелым последствиям для беднейших стран, накануне говорили лидеры ряда стран, которые присутствовали на саммитах НАТО, ЕС и G7 в Броюсселе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировое сообщество стоит на пороге «беспрецедентного» продовольственного кризиса, вызванного военной операцией России на Украине.

Особенно уязвимы, по его словам, страны Африки и Ближнего Востока. На развитие кризиса Макрон отвел 1-1,5 года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден также выразили обеспокоенность по этому поводу. Шольц заверил, что Германия увеличит объем гуманитарной помощи Украине и принимающим беженцев соседним странам до €370 млн, еще €430 млн будет направлено на борьбу с грядущим продовольственным кризисом.

Президент США Джо Байден также предупредил, что нехватка продовольствия будет реальной, лидеры G7 обсудили вопросы, касающиеся увеличения производства пшеницы.

Протесты создадут террористическую угрозу

Какие именно страны пострадают в первую очередь, сказать довольно сложно — речь идет о странах Азии и Африки, которые уже находятся в кризисном состоянии, а их большинство, сказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Здесь можно говорить о тенденции, когда кризисы и конфликты, создаваемые Западом, способствуют тому, что в беднейших странах страдает беднейшее население. Это приводит к протестам, которые зачастую используются различными силами, в том числе и радикальным исламизмом.

Радикальные элементы используют эти протесты в своих целях, создают террористические группы, которые бумерангом бьют по Западу», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он также назвал вполне реальной перспективу утраты государственности в странах, где из-за кризиса могут вспыхнуть протесты.

«Потому что госперевороты, к которым приводят протестные манифестации, в свою очередь происходят из-за действий Запада с проблемами с продовольствием. Это тоже довольно опасная тенденция для стран Азии и Африки», — отметил Борис Долгов.

Вместе с тем в данном вопросе важно делать поправку на покупательную способность населения и ситуацию на местах, обратил внимание специалист по Южной Африке Александр Даневич.

«В Африке человек выживает на гораздо меньшие деньги, чем, например, привыкли европейцы. Зачастую там не встретишь людей, погруженных в депрессию, потому что они живут в этих обстоятельствах долгие годы, рассчитывают на собственные силы», — сказал он «Газете.Ru».

В связи с этим он призвал с осторожностью относиться к подобного рода прогнозам о протестах из-за продовольственного кризиса.

«Любое государство всегда рассчитывает на резервы. Если говорить об экспортно-импортном балансе, это то, что выстраивается годами и не определяется сиюминутными звонками и решениями. В Африке не все так печально, как кажется большинству. С планированием там, как правило, все достаточно хорошо. Изменение цен на продовольствие скажется на обменном, может, количественном балансе. Но, скорее всего, диалог на эту тему уже ведется. Сейчас впадать в панику не стоит», — объяснил эксперт.

С какой продукцией могут возникнуть проблемы

По данным зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков пшеницы в мире. В сезоне 2021-2022, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Самая большая доля у Евросоюза — 18%, 13% — у Австралии, 11% — у США, 5% — у Индии, остальное — у других стран.

Кроме того, Украина — один из крупнейших экспортеров кукурузы с долей в 14% в мировом экспорте. Доля России при этом составляет 2%.

Доля России и Украины в мировом экспорте подсолнечного масла и шрота в прежние годы составляла около 80%.

На фоне военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, стоимость пшеницы за первую неделю взлетела на 43,4% и побила 14-летний максимум. К тому же 15 марта Россия временно запретила экспортировать зерновые в страны Евразийского экономического союза, а также вывозить белый сахар и тростниковый сахар-сырец за рубеж.

Под угрозой оказался и посевной сезон на Украине. 8 марта исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявил, что, если украинские фермеры не начнут посев в ближайшие несколько недель, появятся риски нехватки продовольствия в стране и для клиентов, которые сотрудничали с ней.

При этом он отметил, что для ЕС проблемы будут не такими сильными.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир подтвердил, что в ЕС проблем с продовольствием пока ожидать не стоит, но они могут коснуться регионов за пределами союза, особенно тех, где бывают засухи. «Повышение цен на сельскохозяйственную продукцию также не может быть исключено в промышленно развитых странах», — объяснил он.

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