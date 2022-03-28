Спецоперация России на Украине. 33-й день

10:10

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:



▪️ Группировка войск российских Вооруженных сил вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки.

▪️ Подразделения Луганской народной республики продвинулись на 5 километров, взяли под контроль населенные пункты Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны.



▪️ Авиация и средства противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня.

▪️ В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

▪️ За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка.

▪️ В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ».



▪️ В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.