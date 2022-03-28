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Политика

Спецоперация России на Украине. 33-й день

Онлайн-трансляция 33-го дня военной спецоперации на Украине

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Идет 33-й день военной спецоперации РФ на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России, хотя накануне, говоря о Путине, сказал, что «этот человек не может оставаться у власти». Глава Евросовета Шарль Мишель призвал международное сообщество поддерживать диалог с российским президентом. Тем временем Агентство Fitch отозвало рейтинги России, сославшись на введенные санкции. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
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11:20

⚡️ Басурин: окраины Мариуполя полностью под контролем ДНР, в центре города бои продолжаются — РИА «Новости».

11:16

Нефтяные рынки не смогут обойтись без нефти из России, заявил на открывшемся в Дубае Глобальном энергетическом форуме министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

11:13

Чавушоглу и Кулеба обсудили по телефону предстоящие в Стамбуле переговоры между РФ и Украиной, сообщил источник в МИД Турции — ТАСС.

Ранее делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

11:06

Кабмин продлил до 1 мая временный запрет на экспорт аммиачной селитры, запрет не касается ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии — ТАСС.

11:04

Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки компания SriLankan Airlines с 28 марта приостановила полеты в российскую столицу, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном газетой «Цейлон тудей» — ТАСС.

10:58

В среднем запаса техники от брендов, которые приняли решение об ограничении поставок своей продукции в Россию, среди которых компании Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, сообщили ретейлеры.

10:56

❗️ Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в своем Telegram-канале, что в понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут.

10:55

Высказывания Байдена о Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома, сказал советник госдепартамента США — ТАСС.

10:54

Расчеты противовоздушной обороны ДНР за минувшие сутки сбили три ракеты «Точка-У», заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин — ТАСС.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки украинские подразделения выпустили более 100 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии и минометов.

10:43

Утренний брифинг минобороны РФ.

10:41

Кадры из аэропорта Мариуполя, взятого под контроль ВС РФ.

10:37

Операторы сотовой связи сообщили, что из-за дефицита оборудования, летом могут начаться перебои с мобильной связью.

10:36

Сорок один мирный житель, в том числе пятеро детей, получили ранения разной степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ территорий, подконтрольных ДНР, за последние сутки, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

10:34

Экс-глава МИД Польши Чапутович (2018-2020) считает, что Байден в своем выступлении в Варшаве объявил новую холодную войну — РИА «Новости».

10:23

Более 11,5 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области — ТАСС.

10:20

❗️ Минобороны Турции заявило об обнаружении еще одной мины в Черном море — у границы с Болгарией — РИА «Новости».

Команда подводной обороны МО Турции проводит операцию по нейтрализации мины.

10:16

Легализация параллельного импорта будет способствовать росту предпринимательской активности, расширению товарного рынка РФ и снижению цен на реализуемую продукцию, сказал глава ФАС — ТАСС.

10:12

❗️ Голландская Heineken заявила РИА Новости, что уходит из России, передаст свой российский бизнес новому владельцу.

10:10

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:

▪️ Группировка войск российских Вооруженных сил вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки.

▪️ Подразделения Луганской народной республики продвинулись на 5 километров, взяли под контроль населенные пункты Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны.

▪️ Авиация и средства противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня.

▪️ В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

▪️ За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка.

▪️ В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ».

▪️ В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
10:03

⚡️ Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, ЦБ и «Газпрома» по изменению валюты платежа за поставки газа в недружественные страны — ТАСС.

10:02

Минобороны опубликовало видео работы расчетов ЗРК «БУК-М3» и РЛС «Небо-СВ».

9:30

Итальянская Eni не имеет возможности рассчитываться за российский газ в рублях, будущие поставки под вопросом, сообщает глава компании — ТАСС.

9:28

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 681 человека, в том числе 142 детей — штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

9:18

Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы — снарядов прилетает меньше — РИА «Новости».

9:12

Американская корпорация Apple снизила прогноз объема производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods в связи с ситуацией вокруг Украины и введения санкций против РФ из-за специальной военной операции — ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

9:08

Канадские сетевые супермаркеты стали убирать с полок российские товары после введения антироссийских санкций.

9:03

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения гуманитарных колонн вертолетами.

9:01

Поставки офисной бумаги в РФ стабилизируются к середине апреля, спрос полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщил Минпромторг — РИА «Новости».

8:34

Наводчик-оператор рассказал о своей работе в ходе спецоперации на Украине.

8:31

Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 472 тысячи человек, сообщил источник ТАСС.

8:27

Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщили в ведомстве — РИА «Новости»

8:26

Минобороны РФ показало марш подразделений ВДВ в Киевской области.

8:25

Минобороны РФ показало кадры работы связистов ВДВ в Киевской области.

8:24

❗️ Агентство Fitch отозвало рейтинги России, сославшись на введенные санкции. Евросоюз ранее запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России — РИА «Новости».

8:23

Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил Шольц. При этом сейчас страны ЕС зависят от российских поставок энергоносителей, резкий отказ от них спровоцирует «существенный экономический кризис», добавил он — РИА «Новости».

8:22

Глава Евросовета Мишель полагает, что Россия совершила «военные преступления» на Украине, но нужно поддерживать диалог с Путиным, «нравится это или нет» — РИА «Новости».

8:21

Японское законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных центробанков, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ РФ, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки — ТАСС.

Ранее Токио приостановил операции с ЦБ РФ, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии. Активы ЦБ РФ в японских иенах оцениваются примерно в 33 млрд долларов.

8:20

Почти 900 человек получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей от РФ на территории Украины, взятой под контроль Россией, сообщили в пресс-службе МЧС России — ТАСС.

8:19

Япония намерена пересмотреть закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против России, в том числе в области криптовалюты, заявил премьер-министр Фумио Кисида — ТАСС.

8:18

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, и обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с регионами — ТАСС со ссылкой на «Ведомости».

8:17

❗️ Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в РФ — ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее во время визита в Варшаву Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине, заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

8:16

Крымская делегация доставила в Донецк продуктовые наборы, медоборудование и 300 путевок в оздоровительные лагеря полуострова для детей Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, крымская делегация также привезла для местных жителей 40 тонн гуманитарного груза, который собрали жители полуострова.

8:15

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Начинается 33-й день военной спецоперации РФ. Оставайтесь с нами.

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