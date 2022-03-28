Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Глава Минтруда ответил на вопрос о возможных сокращениях... 14:24
«Россграм» не заработал в обещанный создателем срок 14:21
Минсельхоз заявил, что стоимость сахара у производителей... 14:21
Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство жительницы Мариуполя... 14:19
В Кремле оценили слухи о возможности национализации... 14:18
Тренер киевского «Динамо» рассказал об отношении к российским... 14:15
В Белгородской области решили провести внеплановые уроки ОБЖ 14:12
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставили на аукцион 14:12
Власти Британии поручили срочно пересмотреть контракты... 14:02
Bloomberg сообщил о росте «теневой активности» судов в водах... 14:00
Политика

Байден опроверг свои резкие слова о смене власти в России

Президент США отказался от слов о смене российского режима

Слушать
Остановить
close
100%
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, март 2022 года

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, март 2022 года

Evelyn Hockstein/Reuters
Президент США Джо Байден опроверг свои высказывания о смене власти в России. По словам политика, он не призывает к смене политического режима в РФ и не желает отстранения Владимира Путина от поста президента России. Однако пару дней назад Байден сказал, что Путин «не может оставаться у власти».

Американский президент Джо Байден заявил, что не призывает к смене власти в Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Байден дал краткое опровержение в воскресенье в ответ на выкрикнутый вопрос репортера, когда выходил из церкви в Вашингтоне. На вопрос, хочет ли он отстранения Путина от власти и призывает ли к смене политического режима [в России], Байден ответил: «Нет», — говорится в сообщении агентства.

За два дня до этого, выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что Путин «не может оставаться дальше у власти». Он добавил, что российская военная операция на Украине «никогда не станет победной».

Слова Байдена вызвали возмущение как в России, так и в США. Представители Белого дома вынуждены были дезавуировать высказывания американского президента.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила 27 марта, что США не стремятся сменить власть в России. По данным Белого дома, Байден говорил о том, что «нельзя позволять» Путину управлять своими соседями или всем постсоветским регионом.

«Эти слова стали весьма провокационным сигналом для Путина. Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов», — возмутился старший конгрессмен-республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол в интервью CNN.

Кроме того, во время своего визита американский президент посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал Путина «мясником».

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «никогда бы не использовал» подобных слов в отношении Путина. Также он призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь также заявил, что Штаты и НАТО не хотят менять российское руководство.

«Это [смена власти в России] не является целью НАТО или американского президента», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. «Мы долго говорили в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Байден «является жертвой множества заблуждений».

Он добавил, что странно слышать подобные выражения от Байдена, призывавшего США и НАТО бомбить Югославию и убивать людей. По мнению Кремля, подобные слова «еще больше сужают окно возможностей» для налаживания российско-американских отношений.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+