29 марта 2022, 08:23 Политика Спецоперация России на Украине. 34-й день Онлайн-трансляция 34-го дня военной спецоперации на Украине Мария Шустрова Слушать Остановить

close 100% Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь РИА «Новости»

Идет 34-й день военной спецоперации РФ на Украине. Начинается очередной раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Байден заявил, что политика США не направлена на свержение Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире американской телекомпании PBS сообщил, что никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине. Он также сказал, что в случае отказа Европы платить за газ в рублях Россия не будет поставлять голубое топливо бесплатно. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.