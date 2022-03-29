Песков в интервью PBS: Такой экономической войны против России не было

Россия не будет бесплатно подавать в Европу газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «благотворительностью» Москва заниматься не будет, и европейцам придется платить рублем. Он также обвинил Запад в развязывании полномасштабной экономической войны против России и заявил, что российские войска не обстреливают жилые дома на Украине — только в ответ на провокации украинских нацбатов.

Если Евросоюз откажется оплачивать поставки российского газа в рублях, как того требует Кремль, то Москва «примет дальнейшие решения». Об этом заявил в интервью американскому PBS пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — подчеркнул он.

Комментируя заявления европейских и американских политиков о том, что они не будут платить за газ в рублях, Песков предупредил: «нет оплаты – нет газа». По его словам, не Москва была автором идеи отказа ЕС от покупки российского газа.

«Конечно, мы бы не хотели этого видеть в нашей реальности», — признал Песков.

Экономическая тотальная война

Западные страны объявили России полномасштабную экономическую войну, заявил представитель Кремля.

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные. Мы вступили в этап тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения», — заявил Песков.

По его словам, России приходится приспосабливаться к новой реальности.

«То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», — также отметил представитель Кремля.

О Байдене

Оскорбления в адрес Владимира Путина, высказанные Джо Байденом, вызывают серьезную обеспокоенность, отметил Песков.

«Они весьма тревожны. Прежде всего это личное оскорбление, и трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов. Мы очень сожалеем об этом», — отметил пресс-секретарь Кремля.

По его словам, неприемлемыми являются заявления Байдена о том, «не должен или должен» Путин оставаться у власти в России.

«Не президенту Соединенных Штатов решать, кто будет и кто является президентом Российской Федерации, это за народом России, который принимает решение на выборах», — заявил Песков.

Об улыбке НАТО

НАТО давно начало наступление на законные интересы Москвы в сфере безопасности и проводило его «постепенно и с улыбкой на лице», отметил пресс-секретарь президента России.

«Мы глубоко убеждены, что машина НАТО — это не машина сотрудничества, это не машина безопасности, это машина конфронтации», — сказал Песков.

Он также коснулся вопроса о причинах военной операции на Украине.

«Пару десятков лет мы говорили коллективному Западу, что мы опасаемся расширения НАТО на восток. Мы также боимся приближения военной инфраструктуры альянса непосредственно к российским границам. Позаботьтесь об этом. Не загоняйте нас в угол. Но нет. Потом мы говорим – мы недовольны госпереворотом на Украине. <…> Нет реакции. Потом мы говорим – мы недовольны возможностью вступления Украины в НАТО. Это – дополнительный источник угрозы и причина для разрушения баланса взаимного сдерживания. Нет реакции. Потом мы говорим, что хотим отношений на равных, с учетом взаимных интересов друг друга. Нет реакции», — заявил представитель Кремля.

Наконец, Песков подчеркнул, что российские Вооруженные силы имели с самого начала операции строгий приказ – не атаковать гражданские объекты. И они, по словам пресс-секретаря Путина, этого не делают — «не обстреливают дома, квартиры, только объекты военной инфраструктуры – в контексте демилитаризации Украины».

close 100% Разрушенные дома бульвара Шевченко и улицы Куприна в Мариуполе, март 2022 года Алексей Куденко/РИА «Новости»

Ведущий PBS с Песковым не согласился и заявил, что «вне России все видят сотни и сотни часов видеозаписей, показывающих широчайшее повреждение гражданской инфраструктуры, квартир, театров и госпиталей». Песков в ответ заявил, что в разрушении жилых домов в Мариуполе и других городах украинские нацбаты, которые прячут вооружения и снайперов в квартирах, вызывая ответный огонь.