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Политика

«Жесткие вопросы и ответы о Путине». В руках у Байдена заметили «шпаргалку»

В Twitter опубликовали фото «шпаргалки» Байдену для разъяснения слов о Путине

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Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, 28 марта 2022 года

Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, 28 марта 2022 года

AP/Twitter
Республиканцы заметили в руках у президента США Джо Байдена «шпаргалку» с готовыми ответами на вопросы про сделанное в Варшаве заявление о российском коллеге Владимире Путине. Американский лидер тогда сказал, что Путин «не может оставаться у власти». О чем говорилось в записке — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель главы Республиканского национального комитета (фактически это политкомитет Республиканской партии) Джейк Шнайдер опубликовал в Twitter «шпаргалку» с заранее согласованными тезисами, которую президент США Джо Байден якобы использовал во время пресс-конференции в Белом доме 28 марта. Встреча была посвящена проекту бюджета США на 2023 финансовый год, но большая часть вопросов от прессы касалась ситуации на Украине.

Двумя днями ранее в рамках визита в Варшаву Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверял, что американский лидер не призывал к смене режима в РФ.

В документе под названием «Жесткие вопросы и ответы о Путине», который журналист заметил в руках Байдена и сфотографировал, говорится: «Если вы не ратуете за смену режима, что вы тогда имеете в виду? Можете пояснить?» И приводятся возможные ответы: «Я выражал моральное возмущение действиями этого человека» и «я не артикулировал изменение политики».

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@jacobkschneider/Twitter

На пресс-конференции Байдена действительно попросили прокомментировать высказывание о необходимости смены власти в России. Американский лидер ответил: «Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом» (цитата по ТАСС).

Байден также подчеркнул, что выражал только свое «моральное негодование» и не считает нужным за это извиняться. Глава Белого дома также выразил уверенность, что слова о Путине не осложнят дипломатическое взаимодействие и не приведут к эскалации украинского конфликта.

«Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо», — добавил политик.

«Байден должен был дословно написать «Я не формулировал изменения в политике» на карточке для заметок, чтобы он не облажался… и он все равно облажался», — прокомментировал свой твит и высказывания Байдена Шнайдер.

В шпаргалке также был комментарий о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее раскритиковал Байдена за резкие высказывания в адрес Путина.

Что еще говорил Байден о Путине

Ранее Байден неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес президента России.

Так, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины на прошлой неделе он назвал Путина «мясником». «Он мясник. Вот, что я думаю», – ответил президент на вопрос о том, что он думает о Путине.

16 марта в ходе общения с журналистами он заявил, что считает российского коллегу «военным преступником». При этом изначально на соответствующий вопрос репортера Fox News Байден ответил отрицательно. Но позже вышел из комнаты, а когда вернулся, то переспросил еще раз и уже дал положительный ответ.

На следующий день, 17 марта, Байден назвал президента России «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины».

После этих высказываний американского посла в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД, где ему была вручена нота протеста. «Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», — говорилось в сообщении российского дипведомства.

Другие шпаргалки Байдена

Как отмечает New York Post, Байдена не раз фотографировали со шпаргалками и ранее – как на посту президента США, так и во время его избирательной кампании.

Примерно за две недели до выборов 2020 года он вытащил из пиджака шпаргалки, когда отвечал на вопрос о налогах на мероприятии в мэрии Пенсильвании. «Я ношу эту карточку с собой», — ответил тогда Байден пытливому избирателю и неоднократно смотрел в свои заметки, называя конкретные суммы в долларах.

Во время своей первой президентской пресс-конференции он вновь использовал несколько шпаргалок. Один из документов содержал список имен репортеров, к которым он планировал обратиться, и их фотографии.

Журналисты также видели «заметки» в руках Байдена во время саммита с Путиным в 2021 году, во время посещения штата Луизиана, пострадавшего от урагана «Ида», и во время общения с журналистами на саммите G20 в Риме.

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