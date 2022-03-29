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Политика

«Франция против расчетов в рублях». Что в течение часа обсуждали Путин и Макрон

Макрон заявил Путину, что Франция не будет платить за газ рублями

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Президент Эммануэль Макрон заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что Франция не будет рассчитываться рублями за поставки российского газа. Очередной телефонный разговор политиков длился около часа. Макрон и Путин обсудили спецоперацию российской армии на Украине и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в заблокированном Мариуполе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным вечером 29 марта. По информации BFMTV, переговоры начались после 18:00 мск и длились около часа.

Как сообщается на сайте Кремля, политики обсудили актуальные аспекты развития ситуации вокруг Украины, в том числе итоги последнего раунда российско-украинских переговоров, прошедшего сегодня в Стамбуле. Также стороны уделили внимание гуманитарным вопросам.

«Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщил Кремль.

Как передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, по итогам разговора политики констатировали, что проведение гуманитарной операции в Мариуполе на данном этапе «невозможно».

Газ за рубли

В заявлении Кремля говорится, что в ходе беседы двух лидеров затрагивались вопросы, связанные с решением о переводе российских газовых контрактов, в том числе с импортерами из стран ЕС, на рубли.

По информации Reuters, Макрон заявил Путину, что оплата в рублях за поставки газа «невозможна».

«Франция против расчетов в рублях», — сказал политик журналистам после разговора с российским коллегой.

Накануне Путин потребовал до 31 марта реализовать переход европейских контрагентов на оплату российского газа в рублях. За три дня правительство и ЦБ должны подготовить соответствующую схему транзакций.

Страны G7 договорились призвать местные компании не оплачивать счета за газ, выставленные в рублях. Соглашение было достигнуто 28 марта на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Сегодня вслед за G7 требование платить рублями отвергли и в Евросоюзе. «Наша позиция — такая же, как и у G7», — отметил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия «не будет поставлять газ бесплатно». «Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны», — подчеркнул представитель Кремля.

Вечерние звонки Макрона

Президент Макрон прилетал в Москву 7 февраля, чтобы встретиться с Путиным. На следующий день французский политик посетил Киев, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

После встречи в Москве Макрон и Путин созваниваются регулярно, в основном по инициативе французской стороны. Известно, что Макрон звонил Путину в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля. Политик тогда сообщал, что позвонить президенту РФ его попросил Зеленский. Второй раз лидеры говорили по телефону 28 февраля, французский президент тогда призвал Путина защитить мирное население Украины и обеспечить безопасность автомобилей с эвакуирующимися на дорогах. Также сообщалось о телефонных контактах 6 и 12 марта. По словам Пескова, политики разговаривают «чуть ли не каждый второй день».

Сегодняшний звонок был запланирован заранее. Официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр отмечала, что у Макрона уже состоялась серия продолжительных разговоров с Путиным, и Париж намерен сохранять открытым этот канал связи.

Перед беседой с Путиным Макрон должен был участвовать в переговорах с президентом США Джо Байденом. К переговорам также должны были подключиться несколько европейских лидеров.

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