Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минобороны России опровергла заявления Зеленского об обстрелах Умани 11:27
Дерипаска заявил о нехватке в России «порядочных людей... 11:27
Неизвестные накрыли советский мемориал в Берлине украинским... 11:18
Джада Пинкетт-Смит вышла на связь после нападения мужа... 11:17
ЦБ предложил российским банкам найти замену иностранной... 11:14
В МГУ поддержали создание Центра распространения русского языка... 11:11
МО: военные РФ уничтожили склады горючего в районах... 11:08
Серебренников после снятия судимости уехал в Париж 11:02
МИД КНР не подтвердил готовность Пекина выступить гарантом... 11:01
Экс-глава «Победы» спрогнозировал двукратный рост цен... 11:00
Политика

«С точностью до наоборот». Кто виноват в продовольственном кризисе на Украине

Посол РФ в США Антонов отрицает ответственность России за продовольственный кризис в мире

Слушать
Остановить
close
100%
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

Валерий Шарифулин/ТАСС
Утверждения об ответственности России за продовольственный кризис на Украине и в мире — часть информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, «ситуация обстоит с точностью до наоборот». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Москва считает частью информационной войны утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру. Соответствующую позицию выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Расцениваем комментарии Уэнди Шерман как часть информационной войны США против России», — приводятся его слова в Telegram-канале дипмиссии.

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы России разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — утверждает дипломат.

Антонов сказал, что «ситуация обстоит с точностью до наоборот». «На территориях Украины, находящихся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной», — цитирует посла ТАСС.

Он также утверждает, что Вооруженные силы России применяют оружие «исключительно против военных объектов ВСУ». «Россия оказывает гуманитарную помощь украинскому населению. Доставлено уже около 6 тыс. тонн соответствующих грузов: продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов. Такую поддержку мы будем предоставлять и дальше освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины», — заключил Антонов.

О том, что события на Украине и санкции Запада против России спровоцировали рост цен на продовольствие, и это может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира, заявляла в своем прогнозе гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее оценкам, воздействие цен на продукты питания и голод в этом и следующем годах может быть значительным. Оконджо-Ивеала напомнила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, которое импортируется из черноморского региона.

На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

Антонов ранее заявил также, что РФ призывает США вернуться к «неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

«Россияне закупились впрок»

Изучая ситуацию с ценами на продукты в российских магазинах, компания «Ромир» выяснила — расходы россиян вернулись к январским показателям.

Так, с 21 по 27 марта средние недельные расходы россиян сократились, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 364 руб., что на 11,6% (701 руб.) меньше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 4,2% (219 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 290 руб.) индикатор оказался больше на 1,4% или 74 руб.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 5,5% (38 руб.). Средняя стоимость одной покупки составила 659 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 5,9% (37 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (653 руб.) недельный чек выше на 0,9% или 6 руб.

«Мы видим, что потребительский ажиотаж пошел на спад – люди закупились впрок и переходят в режим экономии. Кроме того, многие воздерживаются от покупок резко подорожавших импортных товаров и выжидают в надежде, что цены стабилизируются», — отметила старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+