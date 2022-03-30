Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Железняков рассказал о переживаниях Валиевой во время ОИ 23:49
СМИ узнали, что европейская мафия наладила торговлю беженками... 23:45
Жена Федуна назвала бывшего гендиректора «Спартака» фантастическим... 23:32
США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине 23:22
Премьер Словакии объяснил высылку части российских дипломатов 23:20
Минздрав готов закупать некоторые лекарства в случае их дефицита 23:09
В Абхазии ответили на вопрос о вхождении в состав... 23:05
Медведева: каталась со сломанными руками и до сих пор это... 23:03
В Пентагоне прокомментировали сообщения о пытках российских... 22:46
СК изучит украинские учебники по истории на предмет... 22:46
Политика

«Неоосманистские игрушки Эрдогана»: чего Турция хочет от стран Центральной Азии

Узбекистан и Турция повысили уровень отношений до всеобъемлющего партнерства

Слушать
Остановить
close
100%
Murad Sezer/Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает уделять повышенное внимание государствам Центральной Азии. На этот раз он посетил Узбекистан, где вместе с президентом республики объявил, что отношения двух стран выходят на новый уровень. Чего Турция добилась в Узбекистане, и угрожает ли усиление ее влияния в регионе интересам России, — в материале «Газеты.Ru».

О чем договорились Турция и Узбекистан

Сразу после приветственного слова на переговорах России и Украины в Стамбуле Эрдоган полетел в Узбекистан. Там они вместе с коллегой Шавкатом Мирзиёевым объявили о новом этапе в отношениях двух стран — всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Таким образом Анкара и Ташкент зафиксировали прогресс, которого они достигли с 2016 года — после смены власти в Узбекистане. В эпоху первого президента Узбекистана Ислама Каримова отношения двух сторон были прохладными — Турция приютила у себя диссидента Мухаммада Салиха. Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, ряд турецких организаций были причастны к покушению на Каримова, которое привело к десяткам жертв.

Теперь же общий язык найден, и Турция продолжает усиливаться в регионе. И языки одной тюркской группы ей помогают. Сам Мирзиёев по итогам встречи сказал, что «братские народы» разделяют тысячи километров, но «тесно связывают близость языков и духовных ценностей». Есть и практические примеры — например, создание нового Турецко-Узбекского университета в Ташкенте.

«У нас одни исторические корни, общие надежды и устремления», — добавил президент Узбекистана. А Эрдоган заявил, что стратегическое партнерство двух стран «основано на родственных узах».

Страны добились понимания не только в гуманитарной сфере. По словам Мирзиёева, за последние годы объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза, составив более $3,6 млрд в 2021 году, в пять раз выросло число совместных предприятий, а объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 70 раз, достигнув отметки в $1,5 млрд.

По итогам переговоров Мирзиёев и Эрдоган подписали совместное заявление и девять межправительственных и межведомственных соглашений.

Среди них — расширенное военное рамочное соглашение, которое подписали главы оборонных ведомств Бахадыр Курбанов и Хулуси Акар. Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере, развитие боевой подготовки и военного образования. Эрдоган пообещал коллеге поделиться возможностями своего оборонно-промышленного комплекса.

Президенты также запустили ТЭС в Ташкентской области и дали старт проекту строительства аналогичной ТЭС на Сырдарье.

Заседания Совета стратегического сотрудничества двух стран Эрдоган предложил проводить не раз в два года, а ежегодно.

Не стоит забывать и о других форматах сотрудничества двух стран, прежде всего об образованной из Тюркского совета в 2021 году Организации тюркских государств. Именно Ташкент будет организатором ее саммита осенью 2022 года.

К слову, вошел в Тюркский совет Узбекистан сравнительно недавно, — лишь при Мирзиееве в 2018 году.

«Ситуацию надо исправлять»

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что визит Эрдогана в Узбекистан на деле лишь подтвердил тенденцию в отношениях двух стран.

«На самом деле, нет ничего нового. Товарооборот у стран растет, но он все еще несопоставим [с показателями по другим партнерам], — у Узбекистана с Турцией он в 2021 году он составил $3,5 млрд, а с Россией и Китаем — около $17 млрд. Это и есть срез реального присутствия. Но по количеству совместных предприятий Турция вышла в Узбекистане на третье место — после тех же России и Китая», — говорит эксперт.

Грозин отмечает, что после 2016 года Турция усиленно стала налаживать отношения с Узбекистаном, а вхождение Ташкента в Организацию тюркских государств вызвало в Анкаре «неимоверную радость».

Но в целом, по мнению эксперта, если Узбекистан за счет развития отношений с турками пытается решать в первую очередь свои экономические проблемы, то Эрдоган — политические. Впрочем, аналитик пока не видит в этом угроз интересам Москвы.

«Президенту Турции постоянно необходимо подтверждать своим избирателям свою всемирно-историческую роль. Поэтому он делает много вещей, которые ориентированы на турецкого потребителя. Так, у него в 2023 году снова президентские выборы. Так что все эти «неоосманистские игрушки» Турции, в том числе в Центральной Азии, России не надо преувеличивать», — уверен эксперт.

В качестве яркого примера Грозин привел протесты и погромы в январе 2022 года в Казахстане, когда страна «оказалась на краю пропасти».

«И тогда ведь даже самым отмороженным пантюркистам там в голову не пришло просить военной помощи у Анкары. Момент истины показал, что пантюркистские вещи хороши лишь до определенного момента. Но это не мешает им реализовывать различные экономические проекты, здесь не надо искать глубоких конспирологических вещей», — считает Грозин.

Отчасти согласен с этой позицией и эксперт ИМЭМО РАН Надеин-Раевский, который считает, что при Мирзиеёве Турция активно «стремится привязать Узбекистан». Впрочем, по его мнению, за политикой Анкары в Центральной Азии стоит нечто большее, чем простые тактические действия Эрдогана.

«Турция традиционно старается развивать связи со всеми тюркскими народами, особенно тюркомусульманскими. У нее давно была идея создания государства Великий Туран, к которой вернулись после распада СССР, как по государственной, так и по частной линии. Более того, удалось создать протурецкого плана элиту во всех этих государствах — через турецкие лицеи и высшие учебные заведения. Да, при Каримове Узбекистан здесь выбивался из линии.

Но сейчас мы все равно видим очень уверенную попытку Анкары закрепить свое старшинство в тюркском союзе и продвижение во внешней политике единого конгломерата тюркских народов с помощью «мягкой силы». Это конечно противоречит интересам России, которая утратила в 1990-е годы свое былое влияние в Центральной Азии. Ситуация и сейчас неприятная, но исправлять ошибки прошлого надо», — заключает тюрколог.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+