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Политика

Дипломат от террористов: Россия аккредитовала первого посланника талибского* Афганистана

Лавров заявил об аккредитации в Москве первого афганского дипломата от правительства талибов**

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Москва аккредитовала первого дипломата нового правительства Афганистана – талибов*. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, новые афганские власти «в целом удерживают ситуацию на плаву». Главной проблемой талибского правительства он назвал недостаточную политическую инклюзивность. Лавров принял участие в конференции стран-соседей Афганистана и встретился там со своим афганским коллегой.

В России получил аккредитацию первый дипломат талибского правительства Афганистана. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, афганский посланник прибыл в Москву еще в феврале.

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — заявил глава МИД РФ в ходе заседания Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.

Там Сергей Лавров также встретился с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.

По словам Лаврова, сказанным в ходе заседания, новым властям Афганистана «в целом удается справляться с держанием государства на плаву». При этом талибы (организация запрещена в России) во власти Афганистана испытывают политическое и дипломатическое давление со стороны США и американских союзников, добавил Лавров.

Тем не менее, Кабул при «Талибане» активно старается расширять экономические и дипломатические связи. «Официальные лица правительства талибов регулярно проводят встречи с зарубежными партнерами в двустороннем и многостороннем форматах, как это было в Москве, Тегеране, Дохе, Осло, Анталье», — добавил Лавров. Глава российского МИДа также заявил, что постепенное улучшение торгового взаимодействия со странами-соседями способствует международному признанию талибов.

Однако ключевой проблемой властей Афганистана является их недостаточная репрезентативность, поскольку в правительство не включены все политические силы региона.

«Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека», — заявил глава МИД РФ. Более того, он отметил некие «определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении».

Признавать или не признавать официально правительство талибов – должна решать ООН, подчеркнул Лавров. При этом страны Запада пытаются использовать ООН, чтобы создать искусственную конкуренцию.

«Напрашивается вывод о том, что западные коллеги стремятся использовать флаг ООН, секретариат ООН для того, чтобы создать искусственную конкуренцию в международных и региональных усилиях на афганском направлении», — приводит слова Лаврова ТАСС. Подобные шаги глава МИД назвал контрпродуктивными — ООН должна координировать решение проблем восстановления Афганистана.

Лавров также обвинил США в попытке сбросить с себя ответственность за судьбы афганских граждан и беженцев, которые «застряли в транзитных зонах».

Наконец, министр подчеркнул, что Россия выступает против возможности размещения военных объектов НАТО и США в Центральной Азии, на границах Афганистана.

«Подобные замыслы противоречат интересам безопасности наших государств и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, остро продолжает стоять проблема наркотрафика.

«По некоторым оценкам, доходы от наркобизнеса составляют 6-11% ВВП Афганистана. По итогам прошлого года фиксируется рост урожайности наркосодержащих культур и объемов наркопроизводства», — указал глава МИД РФ.

В частности, талибские власти не запрещают местным фермерам возделывание опийного мака «в связи с тяжелым положением в экономике», однако при этом число наркозависимых в Афганистане достигло 5 млн человек (из них 1 млн – женщины и дети). Поэтому же, добавил Лавров, талибы призывают мир оказать им помощь «в переходе на альтернативные сельскохозяйственные культуры».

«Убеждены, что подходы к решению афганской наркопроблемы должны быть комплексными и сочетать правоохранительные действия с развитием национального сельского хозяйства и системы здравоохранения», — выразил позицию Москвы Лавров.

Именно западные страны несут ответственность за нынешнее состояние экономики Афганистана, они должны взять на себя финансовое бремя по ее восстановлению, подытожил российский министр.

«После 20-летнего военного присутствия НАТО, сопровождавшегося потерпевшим полный крах экспериментом по навязыванию чуждых афганскому народу рецептов и ценностей, коллективный Запад несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики», — сказал он.

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