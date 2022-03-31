ДНР создаст администрацию Мариуполя

Разрушенные дома на пересечении бульвара Шевченко и улицы Куприна в Мариуполе, март 2022 года

Глава ДНР Денис Пушилин поручил создать администрацию Мариуполя, обеспечить разработку ее структуры и штата. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 31 марта. Мариуполь блокирован военными России и ополченцами, на улицах идут бои. Как сообщало Минобороны РФ, город находится на грани гуманитарной катастрофы.

В четверг, 31 марта, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполя. Текст документа размещен на сайте руководителя республики. Спецоперация России на Украине. 36-й день Идет 36-й день военной спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ... 31 марта 17:34

«Создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — отмечается в указе.

Кроме того, Пушилин распорядился обеспечить разработку и утверждение положения об администрации города, ее структуры и штата — соответствующее поручение он дал главе администрации Мариуполя.

Также документ предписывает создать в Мариуполе районные администрации, назначить их руководителей и утвердить положение об этих органах. Все эти мероприятия, согласно указу, должны быть согласованы с администрацией главы ДНР.

Указ вступает в силу с 31 марта, передает ТАСС.

Судьба Мариуполя...

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, расположенный в Донецкой области Украины. Численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляла 431 859 человек.

В 2012 году был признан правительством страны одним из самых комфортных для проживания городов, а в 2022-м ему присвоили звание Города-героя.

7 марта 2022 года представители ДНР заявили об окружении Мариуполя. Также сообщалось, что город находится «на грани гуманитарной катастрофы и является эпицентром военных действий».

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...и судьба Донбасса

Добавим, что вопрос о будущем Донбасса — отдельный пункт российско-украинских переговоров, очередной раунд которых состоялся 29 марта в Стамбуле. Как предполагают представители Киева, этот вопрос будут лично обсуждать президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу лидеров двух стран раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел.

При этом мирный договор еще будет вынесен на Всеукраинский референдум, который возможен лишь по окончании боевых действий и выводу войск, отметили представители Киева. «Вернуть войска на позиции по состоянию на 23 февраля». Каких гарантий ожидает Киев Киев готов подписать гарантии безопасности только после отвода войск РФ. Постпред Украины при ООН Сергей... 30 марта 13:09

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

Как утверждает ВЦИОМ, спецоперацию скорее поддерживают 76% респондентов, скорее не поддерживают — 15%.

На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность РФ, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» — 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» — 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России», следует из исследования Фонда «Общественное мнение».