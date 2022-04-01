Спецоперация России на Украине. 37-й день

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⚡️ Пожар на нефтебазе Белгорода произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, заявил губернатор региона — РИА «Новости».

Эвакуация персонала произведена с территории нефтебазы в Белгороде, на которой произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщила «Роснефть».