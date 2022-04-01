Спецоперация России на Украине. 37-й день

Оперативная группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в Белгород, где вспыхнул крупный пожар на нефтебазе, сообщили в ведомстве — ТАСС.
Минобороны РФ опубликовало рассказ командиров экипажей Ка-52, которые сумели спасти свои машины после полученных боевых повреждений.
Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи — 80,33 рубля, евро — 92,03 рубля, следует из данные торгов.
Превышения ПДК вредных веществ в районе пожара на нефтебазе в Белгороде нет, сообщили в МЧС — ТАСС.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на заправках области начали образовываться очереди, но опасаться дефицита бензина в связи с пожаром белгородцам не стоит, так как запасов топлива достаточно.
⚡️ Типография повреждена в результате обстрела под Белгородом, персонал эвакуирован, сообщает предприятие — ТАСС.
Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор — РИА «Новости».
Девелоперская группа «Эталон» приобретает российское подразделение финской YIT, передает пресс-служба девелопера — ТАСС.
Более 2,4 миллионов беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает погранохрана республики — ТАСС.
Военнослужащие РФ взяли под контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву общей протяженностью 5 км.
Состояние пострадавших при обстреле дома в Донецке тяжелое, ребенок в коме, его транспортировка в Россию невозможна, заявили в Минздраве ДНР — ТАСС.
Более 565 человек, включая 118 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР — штаб территориальной обороны республики.
Польский вице-премьер, председатель Комитета по вопросам государственной безопасности Ярослав Качиньский не видит причин отказываться от роли страны — гаранта безопасности на Украине, если на это пойдут другие крупные страны, в том числе США — ТАСС.
⚡️ Группировка на тушении резервуаров на нефтебазе в Белгороде увеличена почти до 200 человек, начата пенная атака, заявили в МЧС — ТАСС.
ЦБ РФ приостановил на полгода переводы за рубеж со счетов не работающих в РФ нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции — ТАСС.
Минобороны РФ показало бронетехнику, захваченную российскими военными у ВСУ в окрестностях Чернигова.
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц — ТАСС.
Теперь в месяц со счета можно перевести до $10 тысяч, без счета — $5 тысяч.
НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать «до последнего украинца» – политика эта бесчеловечная и предельно циничная, заявил РИА «Новости» представитель МИД РФ Николай Кобринец.
За сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск ранены 57 мирных жителей, сообщил штаб территориальной обороны.
Украинская сторона модернизировала свои танки по натовскому образцу, свидетельствует захваченная под Черниговом российскими военнослужащими техника, сообщили в Минобороны России — ТАСС.
Япония считает, что сейчас неуместно давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России, введенных из-за военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси — ТАСС.
Он также намерен в пятницу отправиться в Польшу на переговоры с высокопоставленными представителями правительства и планирует оценить текущую ситуацию с украинскими беженцами.
Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен, нет смысла даже рассуждать об условиях возобновления контактов, заявили РИА «Новости» в МИД РФ.
«Газпром» заказал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу на 1 апреля — на дополнительном аукционе забронировал около 6% предлагавшихся мощностей — РИА «Новости».
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российский беспилотник уничтожил высокоточным оружием украинские реактивные системы залпового огня ВСУ.
В экстренных службах РИА «Новости» сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом.
Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тысяч человек — ТАСС.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Австралия направит Украине несколько бронетранспортеров Bushmaster по просьбе президента этой страны Владимира Зеленского, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Сиднее — ТАСС.
Лига арабских государств (ЛАГ) готова содействовать политическому урегулированию между Россией и Украиной и с этой целью направляет в Москву делегацию глав МИД шести арабских стран во главе с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки — ТАСС.
Возгорание в здании школы в Кировском районе Донецка произошло в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
⚡️ До 170 человек увеличена группировка на тушении резервуаров на нефтебазе в Белгороде, эвакуируются дома с соседних улиц, сообщили в МЧС — ТАСС.
❗️ Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран — РИА «Новости».
По его словам, Российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны, РФ не будет закупать продовольствие у недружественных стран.
⚡️ В Белгороде горят 8 резервуаров с топливом объемом 2 тысячи «кубов» каждый, есть угроза перехода огня еще на 8, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
❗️ Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и бывшего начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, назвав их предателями и антигероями — РИА «Новости».
Президент Украины Владимир ЗеленскийUmit Bektas/Reuters
Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА «Новости» представитель МИД РФ Николай Кобринец.
⚡️ Пожар на нефтебазе Белгорода произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, заявил губернатор региона — РИА «Новости».
Эвакуация персонала произведена с территории нефтебазы в Белгороде, на которой произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщила «Роснефть».
Возможное введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ, заявил первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер — ТАСС.
По его мнению, правительство Германии должно снижать энергетическую зависимость от РФ, не допуская при этом экономической катастрофы.
Следственный комитет РФ с 2014 года возбудил уже почти 600 уголовных дел по событиям на Украине — ТАСС.
Ведомство предъявило заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения бывшему министру обороны Украины Валерию Гелетею, экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко и еще 20 украинским военным.
⚡️ На нефтебазе в Белгороде начался пожар.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что два человека пострадали. Пламя охватило резервуары с топливом на нефтебазе в Белгороде, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на соседние с горящими резервуары.
Американские сенаторы, призывая вашингтонскую администрацию добиваться лишения РФ статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств, пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, заявил посол России в США Анатолий Антонов — ТАСС.
КНР на предстоящем саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней линии поведения касательно ситуации вокруг Украины, а также заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе — ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
❗️ Власти Японии ввели санкции в отношении четырех организаций и трех физических лиц из России якобы в связи с нарушениями санкционного режима в отношении КНДР — ТАСС.
В список попали россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».
Токио не намерен выходить из проекта «Арктик СПГ-2», в рамках которого он закупает энергоресурсы, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда — ТАСС.
Новый порядок оплаты за поставки российского газа на затрагивает поставки сжиженного природного газа из РФ в Японию, поэтому изменения не должны оказать никакого влияния на поставки сырья в страну и на оплату за него, заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии — ТАСС.
Глава Европарламента Роберта Метсола посетит Киев.
«На пути в Киев», — сообщила она на официальной странице в Twitter на английском и украинском языках.
Великобритания не планирует дальнейшего увеличения числа ядерных боеголовок на фоне событий на Украине, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Дэвид Уильямс — ТАСС.
Число DDОS-атак на российские компании в марте выросло в 8 раз по сравнению с февралем, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».
Немецкие водители могли бы помочь сэкономить много энергоресурсов, если бы стали медленнее ездить по автобанам, заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир — ТАСС.
Сейчас на германских автобанах по умолчанию нет ограничений, если не стоят дополнительные знаки.
В Конгрессе США начинают расследование в отношении Twitter и Facebook — ТАСС.
Причиной проверки стали принятые осенью 2020 года их руководством решения ограничить распространение на своих платформах публикаций СМИ, касающихся переписки Хантера Байдена — сына тогда еще только кандидата в президенты США Джо Байдена.