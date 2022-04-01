Рада разрешила отбирать имущество россиян и запретила пророссийские партии

В список лиц, имущество которых на Украине подлежит национализации, включили граждан России и тех, кто «тесно связан с ней», а также всех, кто отказывается осудить специальную военную операцию. Кроме того, в стране запретили деятельность «пророссийских» партий.

Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит национализации. Об этом сообщила в пятницу, 1 апреля, пресс-служба партии «Слуга народа». «Процветает Украина, и слава, и воля». В Раде обсуждают новый текст гимна В Верховной раде 1 апреля зарегистрировали законопроект об изменениях в тексте гимна Украины... 01 апреля 18:01

К этой категории отнесли граждан РФ и «лиц, тесно связанных с ней», а также всех, кто отказывается осудить военную спецоперацию России на Украине.

Поправки вносятся в ранее принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов», уточняет ТАСС. Этот документ 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества: граждан РФ; лиц, которые не являются гражданами РФ, но тесно связаны с ней, в частности проживают там или занимаются основной деятельностью», — поясняется в сообщении на сайте «Слуги народа».

Как следует из документа, в этот же список в соответствии с решением Совбеза страны или суда также войдут физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине». «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о прекращении деятельности Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о приостановке... 28 марта 15:46

Комментируя принятый закон, глава правящей партии Елена Шуляк подчеркнула, что «все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России».

Национализация также затронет и имущество тех, кто не является гражданином РФ, но проживает или работает в России, добавила она.

Отметим, что актуальных данных о том, сколько граждан РФ проживают на Украине, нет — перепись населения не проводилась с 2001 года, а начавшаяся в феврале 2022-го военная спецоперация повлекла за собой волну беженцев, в том числе в Россию. Однако известно, что к этнической группе «русские» себя относят порядка 15% жителей страны (около 8 млн человек).

Нет также данных о том, сколько россиян владеют имуществом на Украине.

Запрет «пророссийских партий»

Кроме того, Рада приняла закон, который запрещает деятельность «пророссийских» политических партий. «Немедленно отказаться». ЕС может отозвать «золотые паспорта» россиян и белорусов Еврокомиссия призывает страны ЕС отказаться от любых существующих схем предоставления гражданства в обмен... 28 марта 15:52

«Популяризация или пропаганда органов страны-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых страной-агрессором (страной-оккупантом) и оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины страной-агрессором (страной-оккупантом), нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины», — приводит РИА «Новости» ряд причин для запрета, принудительного роспуска или ликвидации политических партий.

На сайте Рады уточняется, что в случае запрета по решению суда деятельности партии ее фракция в парламенте будет подлежать роспуску, депутаты станут внефракционными.

Также предполагается изъятие имущества и активов партии в пользу государства.

Как ранее заявлял Зеленский, СНБО Украины остановил любую деятельность некоторых политических партий на время военного положения в стране. Среди них — «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо».

Добавим, что из перечисленных политических сил 5%-й барьер для избрания в Раду на последних выборах в 2019 году преодолела только «Оппозиционная платформа» — с результатом в 13,05% она стала второй после «Слуги народа» (43,16%).