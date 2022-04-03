«Зависит от России, что будет дальше». Блинкен назвал условия отмены санкций

Цель санкций в отношении Москвы — изменить поведение России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Для того, чтобы их отменить, необходимо понимание, что переговоры России и Украины могут привести к завершению конфликта, добавил он. Пока же американские власти регулярно проводят консультации со своими союзниками о введении новых санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Введенные в отношении РФ ограничения могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева. С соответствующим утверждением выступил в воскресенье, 3 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Спецоперация России на Украине. 39-й день Идет 39-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны РФ заявило об уничтожении НПЗ и трех... 03 апреля 20:25

«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим, — так он ответил на вопрос, возможна ли в будущем отмена рестрикций.

Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России, подчеркнул Блинкен.

«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, то в определенной мере санкции уйдут. Это зависит от России, что будет дальше» , — заявил госсекретарь США. «Фундамент независимости Америки и Европы». США высвободят 180 млн баррелей нефти США каждый день будут выпускать из резервов по 1 млн баррелей нефти на мировой рынок, заявил... 31 марта 22:52

Эмбарго на нефть, газ и уголь из РФ

Американские власти регулярно проводят консультации со своими союзниками о введении новых санкций в отношении России, но учитывают необходимость того, чтобы страны ЕС не лишились нужных им энергоресурсов, пояснил Блинкен.

«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции. Мы вводим новые, мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», — рассказал он.

По его оценкам, «российская экономика находится в затруднительном положении». «Настало время для новых ограничений против Москвы». ЕС ужесточит санкции ЕС ужесточит санкции против России, а также окажет еще большую поддержку Украине, об этом заявила министр... 03 апреля 18:49

«Санкции наносят серьезный ущерб. Они будут наносить серьезный ущерб в будущем, пока это продолжается. Мы каждый день работаем над тем, чтобы они не только ужесточались, но и наращивались. Мы постоянно проводим консультации с партнерами и союзниками относительно наиболее эффективных способов ужесточить и усилить санкции. В то же время мы в полной мере сосредоточены на том, чтобы у Европы имелись нужные ей энергоресурсы, чтобы она продержалась не только этот год в этих погодных условиях, но и следующий год», — отметил госсекретарь США.

Поставки вооружений на Украину

Соединенные Штаты, добавил Блинкен, работают со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать. В интервью NBC его попросили прокомментировать информацию о том, что американские власти якобы пытаются способствовать передаче Украине танков советского производства — с таким утверждением ранее выступил один из источников газеты The New York Times. Иран подсказал России, как обойти санкции. У него 40-летний опыт Замглавы ЦБ Ирана Мохсен Карими рассказал, что Тегеран, основываясь на своем богатом опыте нахождения... 01 апреля 19:44

«Я не могу говорить о конкретных системах вооружений, но могу сказать, что наша администрация предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений. Мы стараемся сделать так, чтобы Украина получила те системы, в которых она нуждается и которые может использовать», — сказал он.

Экономическая война

Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь — в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Целый ряд компаний заявил о прекращении либо приостановке работы на территории РФ. В НАТО не увидели предпосылок для политического решения кризиса на Украине Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят предпосылок... 03 апреля 17:38

В Кремле назвали эти решения «экономической войной, подобных которой еще не было».

В начале марта ЕС принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, примерно половина — или около $300 млрд — золотовалютных резервов России оказались заморожены.

31 марта США расширили санкции в отношении России. В черный список была добавлена 21 компания, в том числе научно-исследовательский институт «Вектор», акционерное общество «Микрон», НИИ молекулярной электроники и научно-технический центр «Метротек». Ограничительные меры введены в отношении крупнейшего производителя чипов в России, на долю которого приходится более 50% экспорта российской микроэлектроники, указали в американском минфине. Премьер Грузии Гарибашвили: страна не будет вводить экономические санкции против РФ Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны не будет вводить экономические санкции... 03 апреля 17:32

В список внесены и 13 физических лиц. Большинство из них связаны с компанией «Серния Инжиниринг», попавшей под ограничительные меры, или российским госпредприятием «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», в отношении которого США ввели санкции ранее.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен указала, что санкции могут быть применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам российской экономики. Это позволит, по ее словам, налагать штрафные меры на любое физическое или юридическое лицо, решившее осуществлять операции или работавшее в любом из этих секторов.

«Вашингтон продолжит применять санкции к «военной машине» президента РФ Владимира Путина, пока «бессмысленная война» не закончится. Новые ограничения еще больше затруднят доступ России к западным технологиям и международной финансовой системе», — подчеркнула Йеллен.