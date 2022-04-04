«Все несут ответственность». Польша хочет запретить выдавать россиянам шенгенские визы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России и призвал коллег из Евросоюза наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что польский политик «слетел с катушек».

«Решительные санкции»

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. [Нужен] запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных», — заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

Он также предложил выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.

«На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия» — партии Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и тот, кто молчит, и тот, кто поддерживает Путина», — добавил польский премьер. В Польше предложили ЕС ввести санкции в отношении всех членов «Единой России» Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов политической партии «Единая... 04 апреля 14:06

Согласно данным РИА «Новости», по состоянию на конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 миллиона человек.

Моравецкий добавил, что Варшава предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче.

«Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления — преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать все очень точно», — подчеркнул он.

Ранее украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей. В Минобороны РФ заявили, что все фотографии и видеоматериалы — «очередная провокация». В ведомстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

По мнению Моравецкого, введению самых суровых санкций против России мешает позиция Германии.

«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций… Главные тормозящие — это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие — крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», — убежден польский премьер.

Дерусификация и помощь Украине

С самого начала военной спецоперации России на Украине Польша требовала от Евросоюза принять против РФ жесткие санкции. Так, в субботу Моравецкий заявил, что уже введенные ограничения на Россию не действуют, о чем, по его мнению, свидетельствует укрепление рубля. Польский премьер направил в Европейскую комиссию новый пакет предложений по санкциям в отношении России, рассказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

21 марта польские власти задумались о конфискации имущества российских бизнесменов. Однако, как признал Моравецкий, в стране на такие действия есть конституционные ограничения, поэтому инициативу нужно провести через сейм.

19 марта Варшава предложила ЕС полностью блокировать торговлю с РФ, а 18 марта польский премьер подчеркнул, что его страна будет заниматься «дерусификацией» польской и европейской экономик, в том числе через отказ от российских нефти, газа и угля. 17 марта он заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России, и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций.

Моравецкий также призывал Европейский союз в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение.

В свою очередь польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«Симметричный ответ»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник на брифинге, что чрезвычайно воинственная и антироссийская линия Варшавы вызывает глубокую обеспокоенность Москвы.

«В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — сказал Песков. Медведев предложил симметрично ответить на польскую инициативу санкций против «Единой России» Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил... 04 апреля 14:06

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Моравецкий «слетел с катушек». По мнению российского политика, следует подумать о симметричном ответе против всех членов польской партии «Право и справедливость».

«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS. Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — привел слова Медведева помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов.

Медведев в статье для агентства Sputnik Polska также предположил, что Польша антироссийской риторикой пытается скрыть свои интересы на территории Украины.

«Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику», — написал Медведев.