05 апреля 2022, 08:11 Политика Спецоперация России на Украине. 41-й день Онлайн-трансляция 41-го дня российской военной операции на Украине Леонид Цветаев Слушать Остановить

close 100% Военнослужащие СОБРа «Ахмат» на крыше здания в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС

Cоветник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что конфликт на Украине может продлиться «месяцы». Госдеп пригрозил последствиями странам, которые будут обходить антироссийские санкции или содействовать РФ в проведении спецоперации. Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов. А Евросоюз тем временем готовит пятый пакет санкций. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.