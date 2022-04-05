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Политика

«Рубль показал сильную сопротивляемость»

Боррель сообщил, что рубль хорошо справляется с санкциями

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Global Look Press
Российская валюта оказалась сильным противником и хорошо сопротивляется западным санкциям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Белый дом ранее сообщил, что рубль укрепляется благодаря «искусственной накачке», поэтому его курс больше не отражает реальное положение дел в экономике. Кремль возразил, отметив, что курс остается адекватным индикатором.

Российский рубль демонстрирует хорошие показатели, сказал Боррель в интервью радиостанции COPE.

«Рубль показал сильную сопротивляемость. [Президент России Владимир] Путин теперь настаивает на том, чтобы для поддержания валюты ему платили за газ в рублях. Посмотрим, что будет. <...> Мы находимся в сложной ситуации баланса», — считает Боррель.

Евросоюз хочет помочь Украине, «но не переходя красных линий», чтобы конфликт не разрастался, указал политик. Сейчас цель Европы, уточнил он, — это обеспечить такие условия, чтобы Киев мог вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Европейский политик пообещал, что ЕС согласует новый пакет санкций против России 5 апреля.

Как полагает Боррель, что Евросоюз «окружен режимами», которые «финансируют свою воинственность» за счет денег, получаемых от того же ЕС.

«Мы должны полным ходом снижать зависимость от нефти и газа России. Каждый день мы платим более 1000 миллионов долларов за российскую энергию, и это финансирование войны», — подчеркнул Боррель.

При этом он признал, что на уровне ЕС не получится ввести единый запрет на импорт газа, поскольку Венгрия наложит на это решение вето. «Отказаться от того, чего у вас нет, легко, для сильно зависимых стран это сложнее», — пояснил Боррель.

В то же время, напомнил он, страны Балтии прекратили покупать российский газ, хотя раньше импортировали его в значительном количестве. Отдельно Боррель раскритиковал Германию за то, что она когда-то решила отказаться от ядерной энергии взамен на дешевый газ из России и теперь не может в одночасье обрубить свой импорт из РФ.

Стойкий рубль

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ доллар и евро резко подорожали по отношению к рублю. Исторический максимум падения курса пришелся на 10 марта — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Однако в конце марта российская валюта начала укрепляться и опустилась ниже отметки 100 рублей как за доллар, так и за евро. Центробанк (ЦБ) установил официальный курс доллара на 5 апреля на уровне 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля.

Для поддержания экономики Банк России 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%. Кроме того, регулятор запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Минфин и ЦБ также обязали российских экспортеров продавать валюту в размере 80% от выручки. На укрепление рубля также повлияло решение Путина перевести покупателей российского газа из недружественных стран на оплату в рублях.

Белый дом на фоне укрепления рубля заявил, что оно вызвано «искусственным накачиванием» Центробанка, поэтому курс российской валюты больше не является индикатором реального положения дел в экономике. Кремль не согласился с этим заявлением.

«С такими словами не согласны, ориентироваться [на курс] можно», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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