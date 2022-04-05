«Забудьте»: Зеленский отказался обсуждать демилитаризацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией, чтобы найти выход из конфликта. Политик также допустил, что встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным не будет. Желание организовать переговоры двух президентов ранее выражал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не отвергают возможность встречи Путина и Зеленского, но только после того, как Россия и Украина согласуют текст документа по итогам переговоров.

Самая сложная позиция

«Проще сказать: «Давайте ни про что не будем больше говорить». Позиция самая легкая <...> Самое сложное — это говорить. И при всей этой позиции [украинской стороны] найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров», — сказал украинский лидер.

По его словам, «у него нет другого выхода», кроме как «брать себя в руки». Зеленский подчеркнул, что «нужно находить возможности» для диалога.

«Но может так получиться, что и не будет встречи (с Путиным. — «Газета.Ru»). Может и не быть ее», — добавил Зеленский. Зеленский: необходимо продолжать переговоры с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией... 05 апреля 14:26

Он считает, что «вопрос не в том, будут ли переговоры, а в том, насколько вы сильны за столом переговоров». Украинский президент отметил, что сила позиции Киева обеспечивается за счет мощного вооружения и объединения общества, хотя «всегда есть желающие» его расколоть. Глава украинского государства также заявил, что Россия может забыть о демилитаризации и денацификации страны.

«Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация — мы не воспринимаем эту историю», — подчеркнул Зеленский.

Встреча Путина и Зеленского

Переговоры делегаций России и Украины стартовали 28 февраля. Несколько встреч прошли в Белоруссии, затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 10 марта Турция организовала на полях дипломатического форума в турецкой Анталье встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта очередной раунд переговоров делегаций стран прошел в Стамбуле. Затем диалог перешел в формат видеосвязи.

После очередного раунда переговоров в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным заявил о желании организовать встречу российского лидера и Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля сказал, что для Москвы в плане встречи Зеленского и Путина ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа.

«Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — сказал во вторник на брифинге. Зеленский усомнился в возможности проведения переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности встречи с главой России Владимиром... 05 апреля 14:26

Той же позиции придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда может состояться саммит президентов России и Украины — тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», — сказал Лавров на пресс-конференции.

После переговоров в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, как ему видится встреча российского и украинского лидеров.

«Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий — сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», — сказал Мединский. Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, при котором может пройти саммит президентов России и Украины... 04 апреля 21:07

Он добавил, что РФ предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.

Ранее Зеленский заявлял, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече.

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — сказал он.