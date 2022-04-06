«Когда на Украине станет потише»: ЕС взялся за Польшу и Венгрию

Еврокомиссия пригрозила Венгрии сокращением финансирования из общего бюджета ЕС за нарушение принципов верховенства права путем коррупции. Отдельные нарушения Брюссель фиксирует и в Польше, призывая изменить судебную систему для получения денег от Евросоюза. Возможные ограничения по линии ЕК могут стоить Будапешту и Варшаве десятки миллиардов евро. Что грозит Польше и Венгрии — в материале «Газеты.Ru».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается принять меры против Венгрии в связи с нарушением ею принципов правого государства. По ее словам, в отношении Будапешта будет задействован новый механизм, которые позволяет сократить финансирование того или иного государства из бюджета ЕС, если они нарушают принципы верховенства закона. «Орбан хотел бы не поддерживать санкции против России»: куда идет Венгрия после выборов Главный «бунтовщик» Евросоюза Виктор Орбан остается во власти в Венгрии — его партия «Фидес»... 04 апреля 18:50

Одной из главных причин запуска дисциплинарной процедуры против Венгрии фон дер Ляйен назвала коррупцию в стране. С точки зрения председателя ЕК, правительство премьер-министра Виктора Орбана якобы позволяет фондам Евросоюза «утекать по темным каналам».

По информации Reuters, дисциплинарная процедура в отношении Будапешта уже запущена, и это грозит заморозкой финансирования государства из общего фонда Евросоюза, а также отказом от выделения Венгрии средств на устранение последствий, вызванных пандемией COVID-19, однако подготовка такого решения займет у ЕК как минимум несколько месяцев.

Источники агентства указывают, что триггером послужил исход парламентских выборов, на которых партии Орбана удалось удержать большинство в законодательном органе страны и продлить премьерские полномочия еще как минимум на четыре года.

Собственно, в Будапеште это мнение разделяют и уже призвали ЕК не наказывать венгерских избирателей за то, что «они не выразили мнение, соответствующее вкусам Брюсселя».

Параллельно с появлением информации по Венгрии, в Еврокомиссии вспомнили и о Польше. Так, фон дер Ляйен объявила, что

Варшава также не выполняет условия по соблюдению принципов верховенства закона, которые необходимы для получения Польшей средств из фонда ЕС по восстановлению после пандемии.

Тут ЕК больше всего беспокоит ситуация с польской судебной реформой, которая фактически усилила влияние властей на судебную систему. Отказ от изменений стоит Варшаве ежедневного штрафа в €1 млн и грозит сокращением финансирования по примеру Венгрии. Польша пообещала частично исправить ситуацию, но пока соответствующий законопроект все еще не прошел парламент. Почему Евросоюз недоволен Венгрией и Польшей Споры между Брюсселем, Будапештом и Варшавой идут уже далеко не первый год, Польша и Венгрия множество раз становились объектом критики в ЕС из-за несоответствия их политики основополагающим принципам европейской демократии. Обвинений со стороны Еврокомиссии немало, среди них — ограничение прав сексуальных меньшинств, лишение независимости судебной системы, попирание свободы СМИ и жесткая политика в отношении мигрантов. Читать дальше

Что грозит Венгрии и Польше

Возможное применение механизма верховенства права в отношении Венгрии и Польши приведет к многомиллиардным убыткам для обоих государств.

Согласно примерным оценкам, Варшава рискует потерять до €75 млрд, а Будапешт — не менее €22,5 млрд. Более того, стороны также не смогут получить поддержку из фонда ЕС по восстановлению после пандемии, что будет стоить €36 млрд Польше и €7 млрд Венгрии.

В случае Варшавы пока официально блокировка средства из общего бюджета ЕС ей не грозит, но деньги из ковидного фонда для нее заморожены, о чем и говорила глава Еврокомиссии. В Польше такой подход активно критикуют, хотя и рассчитывают на компромисс после частичной корректировки судебной реформы. Как пишет Politico, власти страны ожидают благосклонности от Брюсселя за счет приема более 2 млн украинских беженцев после начала российской спецоперации на Украине.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают угрозы для государств на фоне последних заявлений Еврокомиссии. Так, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что Евросоюз вряд ли пойдет на жесткие меры в отношении Будапешта и Варшавы в ближайшее время.

«Как только станет потише на Украине и вокруг нее, Польшей и Венгрией снова займутся. В условиях нынешнего противостояния с Россией, а в дальнейшем — возможно, и с Китаем, — в Евросоюзе нужна железная дисциплина во всем, в том числе в вопросах разделения властей или мигрантов. Польша и Венгрия же эту дисциплину нарушают, причем делали они это не один раз. Скорее всего, это будет сокращение их финансирования. Настали непростые времена, поэтому основные страны-доноры ЕС — Германия, Франция, Швеция и Нидерланды — просто физически будут меньше отчислять в общий фонд объединения. И по этой причине Польша и Венгрия будут получат еще меньше финансирования», — указал эксперт.

С этим отчасти согласна и замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ Оксана Петровская, по ее словам, Еврокомиссия давно предупреждает обе страны о последствиях, но все никак не воплощает свои угрозы в практику.

«Варшава надеется, что ее нынешняя занятость в украинском кризисе и вопросе беженцев дает ей шанс что-то получить с Евросоюза.

Как минимум в Польше рассчитывают на перераспределение средств, которые должны быть выделены на преодоление последствий пандемии, в том числе для урегулирования вопросов с миллионами мигрантов на ее территории. Не исключено, что надежды Варшавы в данном случае не беспочвенны, поскольку Польша все же пытается внести корректировки по вопросам верховенства права», — добавила эксперт.

В отношении Венгрии дело обстоит иначе — Будапешт действительно может попасть под заморозку части средств со стороны ЕС, продолжила Петровская, в целом, нельзя исключать, что венгерская сторона пойдет на изменение своей политики в таких условиях. «Переделать Европу под себя»: как венгерский закон об ЛГБТ разваливает ЕС Вступивший в силу в Венгрии закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, схожий с тем, что был... 08 июля 23:10

Есть ли шанс на компромисс

Остается неясным, насколько далеко Венгрия и Польша готовы пойти в направлении коррекции своей политики. К примеру, обещанные Варшавой изменения судебной системы не решают всех негативных моментов, в том числе сохраняют нормы о верховенстве польских законов над европейскими.

С точки зрения Вадима Трухачева, не исключено, что стороны все-таки смогут прийти к компромиссу, при котором Будапешту и Варшаве придется изменить свою политику по многим вопросам.

«Вероятно, стороны смогут достичь компромисса в формате 80 на 20 в пользу Евросоюза.

Все-таки Польшу и Венгрию продолжат ломать и прогибать, конечно, не до уровня отказа от национального государства, но до момента приведения этих стран к более-менее общему западноевропейскому знаменателю», — пояснил эксперт.

В то же время Оксана Петровская считает, что власти Венгрии все равно будут пытаться будет защищать собственные национальные интересы, в первую очередь экономические.

«Последние решение Еврокомиссии прежде всего связано с выборами в Венгрии и тем, что к победе пришел Виктор Орбан — это очень негативное явление для ЕК, потому что венгерский премьер на данный момент «главная заноза» во внешней политике Евросоюза. Однако по тому же украинскому кризису в принципиальных вопросах Венгрия все равно ЕС поддерживает, когда речь идет о каких-то важных коллективных решениях», — резюмировала эксперт.