«Ответ был положительным». Орбан пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Будапешт

Президент РФ Путин согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Будапеште, но выступил с определенными условиями. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после беседы с главой Кремля по телефону. Переговоры могут быть организованы с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, добавил Орбан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 6 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Путин позвонил Орбану, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах, состоявшихся в республике в минувшее воскресенье, сообщает венгерский портал 24.hu. Спецоперация России на Украине. 42-й день Минобороны сообщило о применении новейших ракет «Оникс» для ударов по украинским складам... 06 апреля 19:52

В свою очередь глава правительства Венгрии предложил Путину провести в Будапеште переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью урегулирования конфликта.

«Ответ был положительным, но российский президент говорит, что у него есть определенные условия», — рассказал Орбан.

В чем именно заключались условия Путина, премьер Венгрии не уточнил. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что встреча главы государства с Зеленским возможна только после того, как будет предварительно согласован текст документа, который им предстоит подписать. При этом президент Украины не исключал, что его встреча с Путиным может и не состояться.

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Пресс-служба Кремля также обнародовала краткое сообщение о сегодняшней беседе Путина с Орбаном: «Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгод­ном ключе. Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче. Условлено о продолжении контактов», — говорится в пресс-релизе.

Как передают европейские СМИ, Орбан также пригласил для участия в переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Орбан считает, что главное — договориться о прекращении огня на Украине, а за этим должна последовать мирная европейская конференция, пишет ТАСС. «Жест доброй воли»: в Кремле объяснили отвод войск из-под Киева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью французскому телеканалу LCI. Он заявил, что... 06 апреля 14:27

Ранее венгерский премьер утверждал, что «не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, так как это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии».

Выборы в Венгрии

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном одержала убедительную победу на очередных выборах. По данным Национального избирательного бюро, вместе с младшими союзниками по коалиции — христианскими демократами — ФИДЕС может рассчитывать на 135 из 199 мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны. Таким образом, Орбан остается во главе страны еще минимум на четыре года. Он находится у власти непрерывно с 2010 года, также он был премьером с 1998 по 2002 годы.

Комментируя итоги кампании, Орбан причислил Зеленского к своим противникам, якобы желавшим ему поражения. В свою очередь президент Украины считает, что премьеру Венгрии придется выбрать «между Россией и остальным миром». «Орбан хотел бы не поддерживать санкции против России»: куда идет Венгрия после выборов Главный «бунтовщик» Евросоюза Виктор Орбан остается во власти в Венгрии — его партия «Фидес»... 04 апреля 18:50

«Он может продолжать заигрывать, ему там нужны дешевые энергоресурсы и тому подобное. Долго это не будет», — сказал Зеленский накануне, отвечая на вопросы журналистов. Он также утверждает, что пытался установить с Орбаном отношения, но не смог. «Я хотел с ним установить отношения. Это правда, я хотел, я сам звонил несколько раз, я приглашал его на встречу, я ему предлагал встречу у него, я хотел найти отношения», — рассказал украинский президент, добавив, что премьер Венгрии, по его оценкам, «боялся влияния РФ на его государство».

По его словам, у них с Орбаном «просто нет отношений», а Будапешт не был союзником в делах Украины.

«Никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях»

Премьер Венгрии ранее заявлял, что его страна не будет следовать примеру США и присоединяться к запрету на торговлю с Россией энергоносителями: «об этом не может быть и речи», поскольку «это будет непосильным бременем для Венгрии». Глава правительства напоминал, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия. Два шага навстречу. Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле В турецком Стамбуле завершились переговоры России и Украины. По мнению российской стороны, встреча... 29 марта 18:16

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа, поскольку Венгрия заявила, что наложит вето на такое решение.

Орбан также выразил готовность Будапешта платить за российский газ в рублях. «У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — пояснил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более 60% золотовалютных резервов России ($350 млрд) оказались заморожены — такие данные привела 5 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.