«Огромная трагедия для нас». Кремль заявил о значительных потерях РФ на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем. «Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — сказал он в интервью Sky News.
«Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции», — добавил Песков.
Журналист британского телеканала отметил, что Россия уже «потеряла тысячи солдат, шесть генералов и сотни танков». «Нет, это неправильное понимание событий», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, стало ли это «унижением» для Москвы.
«У нас есть значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас», — добавил Песков.
Точное число потерь российской стороны он не назвал. Как сообщало Минобороны 25 марта, за месяц спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 ранены. По оценке российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины составили около 30 тыс. человек.
Зачем?
Пресс-секретарь президента вновь подчеркнул, что действия Москвы направлены на предотвращение войны между ядерными державами, так как страны НАТО «должны были бы защитить Украину» (если бы страна вошла в альянс).
«Все эта история как раз о будущем. Она о том, чтобы гарантировать наше будущее. Просто представьте себе ситуацию, когда Украина как государство — член НАТО думает о том, чтобы вернуть Крым, нападает на Россию, на российский Крым и задействует статью 5 устава НАТО», — отметил Песков.
При таком сценарии, по его словам, Третья мировая война стала бы неизбежной. «То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны», — заявил пресс-секретарь Путина.
Он также уточнил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО «экзистенциальной угрозой для России». «Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Интервьюер также спросил представителя Кремля, «беспокоится ли Путин, что окажется на суде по военным преступлениям». «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — сказал пресс-секретарь.
«До сих пор находится на ногах»
По словам Пескова, Россия начала готовиться к санкциям «еще год назад». Различные ограничения против РФ действовали «уже пару десятков лет», и в стране «на самом деле уже привыкли к этой ситуации».
«Мы начали готовиться к этим санкциям год назад и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он уточнил, что, может быть, и нельзя сказать, что «мы здравы и невредимы», но Россия находимся в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. «Мы даже пытаемся извлечь выгоду из этой ситуации, учитывая толчок развитию нашего производственного сектора, национальным технологиям и так далее», — добавил Песков.
В Кремле также выразили сожаление в связи с приостановкой членства России в Совете ООН по правам человека. РФ продолжит отстаивать свои интересы «всеми возможными законными средствами», пообещал пресс-секретарь.
Резолюция Генассамблеи ООН была принята 7 апреля. За ее принятие проголосовало 93 страны, против — 24, еще 58 воздержались.