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Политика

«Огромная трагедия для нас». Кремль заявил о значительных потерях РФ на Украине

Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором рассказал о причинах и целях военной спецоперации на Украине. Представитель Кремля признал, что российская армия уже понесла значительные потери — в Москве расценивают это как «огромную трагедию». По данным Минобороны РФ на 25 марта, за месяц спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем. «Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — сказал он в интервью Sky News.

«Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции», — добавил Песков.

Журналист британского телеканала отметил, что Россия уже «потеряла тысячи солдат, шесть генералов и сотни танков». «Нет, это неправильное понимание событий», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, стало ли это «унижением» для Москвы.

«У нас есть значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас», — добавил Песков.

Точное число потерь российской стороны он не назвал. Как сообщало Минобороны 25 марта, за месяц спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 ранены. По оценке российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины составили около 30 тыс. человек.

Зачем?

Пресс-секретарь президента вновь подчеркнул, что действия Москвы направлены на предотвращение войны между ядерными державами, так как страны НАТО «должны были бы защитить Украину» (если бы страна вошла в альянс).

«Все эта история как раз о будущем. Она о том, чтобы гарантировать наше будущее. Просто представьте себе ситуацию, когда Украина как государство — член НАТО думает о том, чтобы вернуть Крым, нападает на Россию, на российский Крым и задействует статью 5 устава НАТО», — отметил Песков.

При таком сценарии, по его словам, Третья мировая война стала бы неизбежной. «То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны», — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также уточнил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО «экзистенциальной угрозой для России». «Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Интервьюер также спросил представителя Кремля, «беспокоится ли Путин, что окажется на суде по военным преступлениям». «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — сказал пресс-секретарь.

«До сих пор находится на ногах»

По словам Пескова, Россия начала готовиться к санкциям «еще год назад». Различные ограничения против РФ действовали «уже пару десятков лет», и в стране «на самом деле уже привыкли к этой ситуации».

«Мы начали готовиться к этим санкциям год назад и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он уточнил, что, может быть, и нельзя сказать, что «мы здравы и невредимы», но Россия находимся в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. «Мы даже пытаемся извлечь выгоду из этой ситуации, учитывая толчок развитию нашего производственного сектора, национальным технологиям и так далее», — добавил Песков.

В Кремле также выразили сожаление в связи с приостановкой членства России в Совете ООН по правам человека. РФ продолжит отстаивать свои интересы «всеми возможными законными средствами», пообещал пресс-секретарь.

Резолюция Генассамблеи ООН была принята 7 апреля. За ее принятие проголосовало 93 страны, против — 24, еще 58 воздержались.

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