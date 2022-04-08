«Говорил то, что думал, — без компромиссов»: как простились с Владимиром Жириновским

Состоялась церемония прощания с одним из главных политических лидеров современной России — Владимиром Жириновским. «Газета.Ru» поговорила с людьми, которые пришли отдать дань памяти многолетнему руководителю ЛДПР.

Журналисты начали собираться у Храма Христа Спасителя с раннего утра. То и дело гремели ножки штативов, которые носили за собой операторы и фотокорреспонденты. Звук разносился по всей площади, изредка перекликаясь с писком спецсигналов. Вслед за журналистами приехали лица официальные и лица малоузнаваемые. И те, и другие приехали проститься.

Активнее всех проявил себя Ярослав Нилов. Еще несколько дней назад он едва сдерживал слезы, объявляя о смерти Владимира Жириновского. Сегодня же он производил впечатление неформального организатора отпевания. Он перемещался по всей территории храма, оказываясь то здесь, то там.

close 100% Ярослав Нилов Пресс-служба ЛДПР

Когда журналистов пустили внутрь, все было готово для начала церемонии. Самые близкие сидели на стульях. За ними — партийное руководство. Во взгляде губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева читалась скорбь. Казалось, он застыл на одном месте. Впрочем, как и все собравшиеся. Немного оживления внес визит председателя Госдумы Вячеслава Володина, который прибыл в храм вместе с новоявленным лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Спикер Госдумы подходил к близким, жал им руки, кого-то обнимал. Те вставали.

Затем Володин и Слуцкий встали по разные стороны Дегтярева. Так они простояли всю церемонию. Ярослав Нилов был неподалеку.

Вскоре вышел и сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Верхнюю крышку гроба открыли в сторону прощающихся с Жириновским.

«Владимир Жириновский был выдающимся политическим деятелем современной России, — начал патриарх Кирилл. — Он был ярким и убедительным, когда, подымаясь на трибуну, искренне отстаивал убеждения. Говорил то, что думал, — без всяких компромиссов».

«Мы должны помолиться, чтобы Господь простил его грехи. Нет человека, который бы не согрешил», — произнес патриарх, который еще недавно вручал Жириновскому орден Князя Даниила Московского I степени.

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Вскоре отпевание закончилось, и гроб с телом погрузили в машину. Полицейские отстраненно наблюдали. Какая-то женщина, завидев черный кортеж, вскрикнула: «Сынок, идем скорее, сейчас Святейший выйдет».

И они пошли встречать Святейшего патриарха как паломники, совершающие этот ритуал каждый день.

«Второй человек в стране»

Похороны государственного масштаба требовали соответствующих дорожных перекрытий. Вдоль здания Думы выстроились автобусы с портретом Жириновского. По краям — полицейские патрули, которые пропускали на «парламентскую» сторону Охотного ряда только по предъявлению думского удостоверения.

Прохожие понимающе сворачивали на Тверскую, где их встречал одинокий активист Народно-Освободительного Движения (НОД). Мужчина стоял с плакатом явно комплиментарного содержания. Благодарил Жириновского за то, что тот подал на Горбачева обращение в суд. В какой-то момент к активисту подошел полицейский и начал проверять его документы. Обошлось без инцидентов. Пистолету он предпочел авторучку. Умер Владимир Жириновский Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти стали... 06 апреля 16:01

Очередь из желающих отправить политика в последний путь выстроилась чуть ли не по всей длине Большой Дмитровки.

Любопытные подходили, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Жириновского».

Кто-то после этого сочувственно покачивал головой. Другие делали селфи на фоне вереницы людей. Были и те, кого возмутило перекрытие Дмитровки. Таких полицейские отправляли в обход.

У двух китайских студенток, попавших в самую гущу, в какой-то момент не выдержали нервы. Они выругались на чистом пекинском диалекте и демонстративно затопали. Но всем было не до них.

Жириновского провожали по его же собственным заветам — в Доме Союзов. Он не первый политик, чье тело положили в Колонный зал. Традиция берет начало с другого лидера, — Ленина, с которым Жириновский при жизни так любил заочно полемизировать.

Так или иначе, Жириновский стал одним из немногих политиков, который удостоился чести лежать в Колонном зале.

Также в Колонном зале провожали Людмилу Швецову и Евгения Примакова.

Проводить его пришли люди разных возрастов и профессий. Самой младшей едва исполнилось 14. Самому старшему — 93. Они пришли из разных эпох, но, по их же собственным словам, в Жириновском они нашли единение смыслов и общность судеб.

Так, 93-летний Кабир Мамедбеков, который всю жизнь преподавал философские основы марксизма-ленинизма и защитил диссертацию на тему «Эстетическая потребность и эстетическое наслаждение», видел в Жириновском «только положительное». Мамедбеков пришел сам, потому что посчитал важным в последний раз отдать дань благодарности человеку. Было видно, что ветеран тщательно готовился к мероприятию — отглаженная белая рубашка, строгий галстук и «ленинская» кепка. Щеки гладко выбриты.

close 100% Кабир Мамедбеков Никита Фоломов/«Газета.Ru»

В костюме пришел на церемонию и 68-летний Сергей Старостин из архангельского отделения ЛДПР. Старостин — председатель районного Собрания города Няндома. О Жириновском говорил с почитанием:

«Он был добродушным и доброжелательным, — сказал Старостин. — Я пошел за ним, потому что программа ЛДПР предполагала национализацию предприятий. Нравилась его идея, что основополагающим народом должен быть русский народ. Замену такому человеку найти уже не удастся».

В какой-то момент он начал рассуждать, кто же встанет во главе партии. Звучат фамилии Сергея Иванова, Максима Ротимстрова и Михаила Дегтярева. Коллега Старостина, координатор Архангельского отделения ЛДПР Игорь Попов допускает, что такой фигурой мог бы стать Сергей Фургал, если бы не известные обстоятельства.

С сожалением мужчины вспоминают об аресте Фургала. «Тогда, в 2018 году, еще можно было отстоять, особенно когда Жириновский вывел фракцию с заседания Думы. Мы тогда ожидали, что он прямо в Хабаровск полетит. Но…» — ностальгируют партийцы.

Незаметно к дискуссии присоединился еще один партработник ЛДПР, на этот раз из Тамбова.

«Хотелось идти за ним. Он — пример. Многие вещи предсказал. Был бы он жив, на Украине все разрешилось бы гораздо быстрее», — печально резюмировал собеседник.

Были в толпе и студенты — двое будущих политологов из ВШЭ не во всем соглашались с Жириновским. Но эпоху он собой, безусловно, олицетворял, если сам ей не являлся, говорили они.

«Эти личности, которых воспитал Жириновский, возьмут вверх и поменяют дискурс партии на что-то современное, — сказал один из них. — Это был политик с определенного рода ограничениями. Субъектность была, но ему приходилось существовать в ограничениях, закрывать глаза на какие-то вещи, подстраиваться. Но где-то он проявлял себя. Какие-то речи были сказаны. Он имел определенный вес. Власть не могла с ним не считаться».

Еще одна женщина в толпе ожидаемо вспоминала перформансы Жириновского на телевидении.

«Никогда не забуду, как он ходил по каналам и говорил, что ищет женщину, которая хочет от него родить. Тогда же разгорелся скандал с внебрачными детьми…», — рассказала она.

Мужчина рядом с ней не стерпел и отчеканил: «Пришел бы он к власти, можно было бы всех внутренних врагов перестрелять. Я был готов подписаться под каждым его словом», — сказал он. На вопрос, голосовал ли он за Жириновского на выборах, мужчина смутился и ответил, что не голосовал.

«Не голосовал, потому что было страшновато. Все привыкли, что все во власти всегда стабильно. Мало ли чего бы он сделал во главе государства. Но что я знаю наверняка — он был вторым человеком после Путина», — поделился мужчина.