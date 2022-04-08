Украина хочет покрыть убытки за счет собственности России

Власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он объяснил, что за счет этого Украина возместит часть убытков из-за боевых действий. Зеркальную меру разрабатывают в Крыму — в отношении украинских граждан.

На Украине есть «ряд бизнесов», принадлежащих России, указал Шмыгаль.

«Безусловно, мы национализируем все российское имущество для того, чтобы возместить за его счет частицу тех убытков, которые наносит нам РФ», — подчеркнул он.

На вопрос, как именно будет работать механизм национализации, премьер указал на закон, который ранее одобрила Верховная рада. Шмыгаль отметил, что национализировать будут «в условиях военного времени», не учитывая положения украинской Конституции. В Крыму рассказали, как будет проходить национализация имущества Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс заверил, что каждое решение по национализации... 08 апреля 17:09

Конституция Украины говорит, что государство может принудительно отбирать частную собственность в условиях военного или чрезвычайного положения только с условием, что Украина затем полностью возместит стоимость национализированного. Если же речь идет не о военном или чрезвычайном времени, то украинские власти могут забирать собственность в случае общественной необходимости. Но тогда они должны предварительно полностью заплатить.

Однако в начале марта, после начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии российской собственности. Его инициировали представители всех депутатских фракций и групп за исключением «Оппозиционной платформы — За жизнь». Верховная рада приняла закон в начале апреля, по словам депутата фракции «Голос» Ярослава Железняка, предлагаемые изменения поддержали 305 парламентариев (из 450). В России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие, вошли... 10 марта 03:55

Теперь власти Украины в некоторых случаях могут без суда отбирать собственность. При этом Киев не обязан ничего за нее платить. В частности, новый закон позволяет украинским властям забирать собственность у следующих категорий:

— Граждан России;

— Лиц, которые не являются гражданами России, но тесно связаны со страной, в частности, проживают или работают на ее территории;

— Физических и юридических лиц, которые «публично отрицают или поддерживают агрессию России». Независимо от того, какое у них гражданство и где они находятся;

— Физических и юридических лиц, которые продолжают экономическую деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Независимо от того, какое у них гражданство;

— Юридических лиц, включая филиалы и представительства на территории Украины, основателем или бенефициаром которых прямо или опосредованно является Россия или в которых она имеет долю в уставном капитале, акции, паи и другое участие в любой форме.

Если Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решит забрать собственность у кого-то из перечисленных, достаточно одобрения украинского президента. При необходимости правительство Украины может создать специальную государственную компанию, под управление которой передадут изъятое. «Мера крайняя, но ударов в спину не потерпим». Как будут национализировать имущество Запада Национализация производств, принадлежащих покидающим российский рынок западным компаниям, позволит сохранить... 09 марта 18:58

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 марта в ответ поручил разработать проект федерального закона о национализации всего находящегося на территории России имущества украинских олигархов, политиков, государственных деятелей, открыто поддерживающих Киев. Аксенов отметил, что закон зеркально копирует украинские меры. После одобрения Государственным советом Крыма законопроект будет направлен в Госдуму.

По словам Аксенова, списки украинских политиков и бизнесменов, владеющих имуществом в Крыму, уже подготовлены и согласовываются с управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Среди прочих закон о национализации украинского имущества, если его примут, коснется Владимира Зеленского. У него могут отобрать квартиру в Крыму площадью 130 кв м, она была куплена в 2013 году и записана на жену политика.

В числе украинцев, которые владеют жильем, торговыми и туристическими объектами в Крыму, Аксенов также перечислял директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.