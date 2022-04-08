45 персон нон грата. Россия зеркально ответила Польше на высылку дипломатов

Российский МИД объявил о высылке польских дипломатов из России. 45 сотрудников посольства Польши были объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть страну до конца 13 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение – ответная мера на аналогичную высылку дипломатов РФ из Польши.

Ответные меры

«8 апреля в МИД России был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 23 марта сотрудников российских загранучреждений в Республике Польша «persona nоn grata», — говорится на сайте МИД РФ.

Краевскому сообщили, что расценивают действия Польши «как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения».

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства… и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве. Россия высылает 45 польских дипломатов В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Российская Федерация выдворяет 45 польских... 08 апреля 20:24

Ранее в МИД РФ заявили, что высылкой российских дипломатов Варшава «приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса».

Кроме того, в пятницу в Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Болгарии в РФ Николая Трифонова. Ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата двоих сотрудников посольства в Москве.

Эта мера также была ответом на мартовское решение болгарской стороны выслать двух российских дипломатов из страны.

Накануне в МИД РФ сообщили о вызове посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, которому выразили протест в связи с мартовским решением ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине.

«Послу было объявлено о наших соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве… Акцентировали, что в случае продолжения правительством Ирландии деструктивной линии на российском направлении у Дублина не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги», — заявили в российском МИД. МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов В пресс-службе Министерства иностранных дел Черногории заявили, что ведомство объявило персонами нон... 07 апреля 18:14

Череда высылок

После начала военной спецоперации РФ на Украине о высылке российских дипломатов объявили более двух десятков стран. В МИД России пообещали принять ответные меры.

Так, 8 апреля Япония объявила восемь российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД страны, сообщило Kyodo news.

7 апреля о высылке четырех российских послов объявила Черногория, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Черногории. Еще четырех сотрудников посольства РФ в тот же день решил выслать МИД Австрии. Покинуть страну до 12 апреля предписано трем сотрудникам посольства РФ в Вене и одному дипломату из генконсульства в Зальцбурге, об этом сотрудники австрийского ведомства заявили в Twitter.

О своем намерении Хорватии выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и ЕС 6 апреля заявил министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман, выступая на заседании глав МИД стран — членов НАТО в Брюсселе.

6 апреля Греция также объявила 12 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Власти Люксембурга также решили поддержать европейских коллег и в тот же день заявили о высылке из страны одного дипломата из РФ. Он должен будет выехать на родину в течение 15 дней. Норвегия объявила персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, от 6 апреля сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт. Финляндия высылает двух сотрудников посольства России В канцелярии президента Финляндии заявили, что из страны высылают двух сотрудников посольства... 08 апреля 16:23

А 5 апреля Евросоюз объявил о высылке 19 дипломатов постпредства России при ЕС в Брюсселе.

Кроме того, о высылке российских дипломатов объявили: Германия (40), Франция (35), Словакия (35), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Северная Македония (5), Словения (33), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13), Финляндия (2).

При этом Рига и Вильнюс 4 апреля объявили о понижении дипотношений с РФ.

Как сообщают «Известия», всего с начала спецоперации по защите населения Донбасса европейские страны выслали около 400 российских дипломатов.