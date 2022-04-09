Спецоперация России на Украине. 45-й день

9:10

Интервью посла РФ в США Антонова журналу Newsweek:

▪️ Из-за «националистского (!) бешенства и реваншистских настроений киевского режима Украина выбрала путь быстрой милитаризации», заявил дипломат.

▪️ Для этого Киев попросил помощи у западных держав. «Страны НАТО начали военное освоение Украины. Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру», — добавил посол России в США.

▪️ Запад прямо вовлечен в события на Украине, продолжает накачивать ее оружием и провоцировать дальнейшие убийства, заявил Антонов.

▪️ Эти шаги могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации, припугнул дипломат.

▪️ Отдельное внимание Антонов обратил на биолаборатории на Украине. ▪️ Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине, заявил Антонов. Кроме того, РФ пытается всеми силами прекратить конфронтацию с Киевом путем переговоров.

▪️ Требования Москвы включают в себя «безусловный учет» интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

▪️ Цель военной операции — «положить конец геноциду, осуществляемому киевским режимом, и обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины». Противники РФ — «националисты» в Киеве.