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Политика

Спецоперация России на Украине. 45-й день

Онлайн-трансляция 45-го дня российской военной операции на Украине

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РИА «Новости»
Посол России в США Анатолий Антонов назвал военную операцию РФ на Украине «итогом нежелания Киева остановить геноцид». Президент США Байден ужесточил нормы торговли с Россией. Экс-президент Билл Клинтон назвал правильным расширение НАТО вопреки недовольству России. Продолжаются бои за Мариуполь. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:54

❗️Мэр литовского Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия к 9 мая. Обычно торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проходят на Антакальнисском кладбище — у мемориала памяти советским солдатам.

Шимашюс заявил, что не допустит проведения пророссийских «политических манифестаций», пока на Украине продолжаются боевые действия.

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AP
9:45

Военнослужащие России и ДНР эвакуировали более 80 жителей из районов Мариуполя, которые остаются в зоне возможных обстрелов со стороны украинских националистов — Минобороны РФ.

9:30

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35, уничтоживших украинские средства ПВО.

Ликвидированы радиолокационная станция и ЗРК «Бук-М1».

9:20

Командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил ордена Мужества десантникам, отличившимся в ходе боевых действий на Украине.

9:10

Интервью посла РФ в США Антонова журналу Newsweek:

▪️ Из-за «националистского (!) бешенства и реваншистских настроений киевского режима Украина выбрала путь быстрой милитаризации», заявил дипломат.

▪️ Для этого Киев попросил помощи у западных держав. «Страны НАТО начали военное освоение Украины. Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру», — добавил посол России в США.

▪️ Запад прямо вовлечен в события на Украине, продолжает накачивать ее оружием и провоцировать дальнейшие убийства, заявил Антонов.

▪️ Эти шаги могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации, припугнул дипломат.

▪️ Отдельное внимание Антонов обратил на биолаборатории на Украине. ▪️ Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине, заявил Антонов. Кроме того, РФ пытается всеми силами прекратить конфронтацию с Киевом путем переговоров.

▪️ Требования Москвы включают в себя «безусловный учет» интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

▪️ Цель военной операции — «положить конец геноциду, осуществляемому киевским режимом, и обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины». Противники РФ — «националисты» в Киеве.

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Ivan Sekretarev/AP
8:53

8:11

Боевые действия на Украине — это итог нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных обязательств, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной операции РФ на Украине.

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