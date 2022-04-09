Спецоперация России на Украине. 45-й день

❗️Мэр литовского Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия к 9 мая. Обычно торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проходят на Антакальнисском кладбище — у мемориала памяти советским солдатам.
Шимашюс заявил, что не допустит проведения пророссийских «политических манифестаций», пока на Украине продолжаются боевые действия.
Военнослужащие России и ДНР эвакуировали более 80 жителей из районов Мариуполя, которые остаются в зоне возможных обстрелов со стороны украинских националистов — Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35, уничтоживших украинские средства ПВО.
Ликвидированы радиолокационная станция и ЗРК «Бук-М1».
Командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил ордена Мужества десантникам, отличившимся в ходе боевых действий на Украине.
Интервью посла РФ в США Антонова журналу Newsweek:
▪️ Из-за «националистского (!) бешенства и реваншистских настроений киевского режима Украина выбрала путь быстрой милитаризации», заявил дипломат.
▪️ Для этого Киев попросил помощи у западных держав. «Страны НАТО начали военное освоение Украины. Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру», — добавил посол России в США.
▪️ Запад прямо вовлечен в события на Украине, продолжает накачивать ее оружием и провоцировать дальнейшие убийства, заявил Антонов.
▪️ Эти шаги могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации, припугнул дипломат.
▪️ Отдельное внимание Антонов обратил на биолаборатории на Украине. ▪️ Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине, заявил Антонов. Кроме того, РФ пытается всеми силами прекратить конфронтацию с Киевом путем переговоров.
▪️ Требования Москвы включают в себя «безусловный учет» интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.
▪️ Цель военной операции — «положить конец геноциду, осуществляемому киевским режимом, и обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины». Противники РФ — «националисты» в Киеве.
Боевые действия на Украине — это итог нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных обязательств, заявил посол России в США Анатолий Антонов.