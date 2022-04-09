«Держали двери открытыми». Клинтон рассказал, что Россию приглашали в НАТО

42-й президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО. Соединенные Штаты никогда не пытались «игнорировать или изолировать» Россию, а сам политик встречался с российскими коллегами более 20 раз, подчеркнул он. При этом экс-президент США по-прежнему считает, что расширение альянса на восток, несмотря на активные протесты Москвы, было «верным решением».

Бывший президент США Билл Клинтон (занимал этот пост с 1993-го по 2001 год. — прим. «Газеты.Ru») заявил, что «ясно давал понять» российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину, что дверь для возможного членства в НАТО «оставалась открытой для России».

В своей колонке в журнале The Atlantic политик представил свое видение того, как развивались отношения между РФ и альянсом в 90-е годы, и подчеркнул, что Вашингтон никогда не пытался изолировать Москву.

«В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным пять раз — дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине, и трижды за те 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год», — написал он.

Клинтон напомнил, что ближе к концу его второго срока, в 1999 году, в НАТО вошли Польша, Венгрия и Чехия, несмотря на попытки России этому противостоять. При последующих администрациях в альянс вступили еще 11 стран. «Да, НАТО расширился, несмотря на возражения России, но это касалось не только отношений США с Россией», — отметил политик.

«В последнее время расширение НАТО подвергалось критике в некоторых кругах за то, что оно спровоцировало Россию и даже заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину. Расширение, безусловно, было последовательным решением, которое я продолжаю считать правильным», — подытожил бывший лидер США.

«Партнерство во имя мира», миротворцы и G8

По словам Клинтона, став президентом, он пообещал поддержать Ельцина в его усилиях по развитию российской экономики и содействовать формированию устойчивой демократии после распада Советского Союза, но также всячески выступал за расширение НАТО в восточном направлении. «Меня беспокоил не возврат России к коммунизму, а возврат к ультранационализму, замене демократии и желания сотрудничать стремлением к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой» — написал политик.

Экс-президент добавил, что «сделал все, что мог», чтобы помочь России «сделать правильный выбор» и стать «великой демократией XXI века».

Клинтон указал, что в 1994 году Россия стала первой страной, присоединившейся к программе «Партнерство во имя мира». Кроме того, тогда же РФ, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. В 1997 году был заключен Основополагающий акт Россия — НАТО, нацеленный на баланс интересов между сторонами и на разоружение, хотя и без отказа от политики сдерживания (договор был денонсирован стороной НАТО 25 февраля 2022 года. — прим. «Газеты.Ru»). Россия и альянс совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях, в том числе в Боснии. США также поддержали вступление России в G7 и превращение клуба в G8, заключил политик.

«Внешне выглядела весьма сдержанно»

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«Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», — вспоминал президент. Клинтон тогда ответил: «Ну, а что же, я не против». При этом, по словам российского лидера, реакция на его вопрос «внешне выглядела весьма сдержанно», а «вся американская делегация занервничала».

Позже президент также отмечал, что Россия в 90-е годы «все сделала, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и США». «Надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять ее, но нет, все наоборот: попытка дальнейшего развала», — подчеркивал он. Блок НАТО, «несмотря на озабоченности России», стал расширяться, и в Москве лишь хотят «обеспечить свою безопасность», говорил президент.