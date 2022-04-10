Между Макроном и Ле Пен разрыв рейтинга в 1%: Франция выбирает президента

Во Франции начинаются президентские выборы. Как ожидается, главная битва вновь развернется между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Опросы фиксируют минимальный разрыв в рейтингах, правда, не гарантируют победу за один тур ни одному из них. Эксперты же указывают на успешную кампанию Ле Пен и общее усиление правых в преддверии голосования. Чего ждать от первого тура французских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня, 10 апреля, во Франции стартует первый тур президентских выборов. В гонке за пост главы Пятой республики участвуют 12 кандидатов. Для уверенной победы в первом туре одному из них необходимо набрать свыше 50% голосов, правда такого успеха еще никому не удалось достичь в истории современной Франции.

Согласно социологическим исследованиям, ключевых кандидатов в этот раз всего два — действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Так, по опросу Elabe, разброс между претендентами составляет всего 1%, они набирают по 26% и 25% рейтинга. Чуть более позитивную картину для Макрона показывает исследование Ipsos, в нем президент получает 26,5%, а Ле Пен — 22,5%. Схожую картину показывает и опрос Harris-Interactive, в котором кандидаты набирают по 27% и 24% соответственно. «Выигрышная позиция Макрона»: с чем Франция подходит к выборам Во Франции начинается активная фаза предвыборной гонки — первый тур пройдет уже 10 апреля. Лидером... 28 марта 18:27

Ближайший конкурент двойки лидеров — глава крайне левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. В указанных выше исследованиях он получает от 17,5 до 18% рейтинга среди французских избирателей. Остальные же кандидаты набирают менее 10% поддержки. В итоге опросы прогнозируют повторение сценария выборов 2017 года, в которых именно Макрон и Ле Пен смогли преодолеть первый тур голосования.

Если говоря о кандидатах можно провести параллель с прошлыми выборами, то вот с явкой в этом году ожидания для Франции достаточно низкие. Как пишет Le Figaro, участвовать в голосовании готовы около 69% французов. Это гораздо меньше традиционных показателей в более чем 75%. Ниже этой отметки явка падала лишь раз — в 2002 году, когда на выборы пришли лишь 71,6% избирателей.

Как правые усилили свои позиции

Ожидания такой низкой явки французские СМИ объясняют тем, что большинство граждан считают итоги выборов предрешенными, ожидая победу Макрона. Однако минимальный разброс между действующим президентом и Ле Пен все же вносит коррективы в подобные прогнозы: лидеру «Национального объединения» ко дню выборов удалось более чем вдвое сократить свой разрыв с Макроном.

Согласно опросу Elabe от 8 марта, Ле Пен получала лишь 15% рейтинга, а действующий президент набирал свыше 33% поддержки. То есть всего за месяц крайне правый кандидат довела свой разброс с условным центристом Макроном с 18% до 1%. «Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский... 04 марта 09:56

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины подобного роста поддержки правых среди французов. Так, главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина считает, что свою роль в укреплении позиций правых перед выборами сыграло появление Эрика Земмура — крайне правого журналиста-популиста.

«В ходе кампании он набирал серьезную поддержку вплоть до 14%, хотя и растерял ее значительную часть из-за своего радикализма и агрессивности. Тем не менее он разбудил определенную часть электората, возможно даже тех, кто ранее не голосовал на выборах. Речь идет о людях, которые остро отреагировали на вопросы, связанные с культурой и защитой идентичности, поднимаемые Земмуром в достаточно радикальной форме. Изначально считалось, что этот кандидат своим появлением приведет к проигрышу Марин Ле Пен, но в итоге разбуженный им электорат перешел именно к ней», — пояснила эксперт.

В то же время руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что в пользу правых по большей части сыграла общая дискредитация левого фланга.

«На сегодняшний день среди левых кандидатов — крайне левый Жан-Люк Меланшон, социалистка мэр Парижа Анна Идальго, коммунист Фабьел Руссель и зеленый Янник Жадо. Из всей этой компании на что-то надеется может только демагог и популист Меланшон, а у остальных ожидается полный крах. Это связано с тем, что их социал-демократическое кредо вышло в тираж. То, что проводили те же социалисты у власти, зачастую было ничуть не лучше, а иногда даже хуже того, что делали их оппоненты из правого крыла. В итоге в преддверии текущих выборов левые не смогли преодолеть раскол и выдвинуть единую кандидатуру», — отметил эксперт.

Что предлагают кандидаты

Как пишет Libération, существенную роль в текущей ситуации, вероятно, сыграла серьезная разница предвыборных кампаний Макрона и Ле Пен. По мнению обозревателей издания, Макрон всеми силами избегал предвыборной борьбы, объявив о своем выдвижении лишь 3 марта — в последний день регистрации кандидатов. Действующий президент отказался от дебатов и провел только одно крупное выступление перед избирателями.

«Макрон не предъявил обществу никаких тем, которые стали бы предметом обсуждения у стоек баров и за столиками кафе <…> Его стратегия уклонения от предвыборной кампании, подкрепленная кризисом на Украине, теперь оборачивается против него самого. Эта стратегия тем более удивительна, что он знает, что демократия не терпит увиливаний и избегания», — указывает издание.

Макрон действительно по большей части сосредоточился на внешней политике государства, в том числе пытаясь сделать Францию посредником в урегулировании ситуации на Украине с момента начала российской спецоперации. По стране же он особо не ездил и с избирателями не взаимодействовал, хотя его пиарщики нашли интересный ход для привлечения молодежи — открыли сервер игры «Minecraft» с копией Елисейского дворца.

Впрочем, предвыборная программа у президента все же есть. Основная ее ставка — на оборонной политике и продолжении амбициозных реформ. В частности, Макрон выступил за увеличение оборонного бюджета Франции с €40,9 млрд до €50 млрд и усиление координации армий Евросоюза. Говоря о планах Макрона во внутренней политике, президент обещает снизить налоги для домохозяйств и предприятий, сократить уровень безработицы и довести до конца пенсионную реформу, подняв пенсионный возраст с 62 до 65 лет, несмотря на массовые протесты бюджетников.

В противовес предложениям Макрона выступает программа Ле Пен. В ней основной упор сделан на решение внутренних проблем. К примеру, глава «Национального объединения» готова отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить все компании от налоговых отчислений, если они поднимут минимальный уровень зарплат сотрудникам на 10%. Также Ле Пен против повышения пенсионного возраста, предлагает урегулирование проблем с мигрантами путем проведения референдума об ограничении иммиграции и выступает за запрет ношения хиджаба в общественных местах. Как Украина повлияла на Ле Пен Фиксация предвыборной кампании Макрона на украинском кризиса в целом достаточно понятна, поскольку в текущей ситуации президент выступает не только как руководитель государства, но и как председатель Совета Евросоюза. Блок вместе с другими западными странами осудил действия России на Украине, введя пять пакетов санкций в отношении Москвы и начал активные поставки оружия Киеву. Читать дальше

Среди планов лидера «Национального объединения» во внешней политике возможен выход Франции из НАТО или как минимум ограничение участия страны в альянсе. При этом Ле Пен призывает отложить подобные планы до завершения спецоперации России на Украине. Отдельным пунктом в ее программе идет вопрос Евросоюзе, который Ле Пен обещает реформировать и заменить его альянсом наций, обладающих суверенитетом.

Чего ждать от выборов

С учетом всех последних изменений эксперты сходятся на том, что ситуация вокруг французских выборов складывается интригующая. По мнению Наталии Лапиной из ИНИОН РАН, на сегодняшний день сложилась очень неопределенная картина.

«Ле Пен провела замечательную избирательную кампанию, эксперты зачастую называют ее «домашней». Это были в основном не огромные митинги, а поездки в малые и средние города. Она работала на полную катушку, посещая все новые места — днем общалась с людьми на рынках, а вечером проводила митинг. В совокупности это привело к резкому росту ее рейтинга в опросах общественного мнения. Что касается Макрона, то у него ситуация несколько иная. На подходе к первому туру выборов так называемый эффект сплочения вокруг флага — национального объединения вокруг лидера в случае возникновения внешней опасности — несколько стерся», — отметила эксперт. Депардье выступил против российской спецоперации. Раньше он называл Украину частью РФ Гражданин России с 2013 года Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине. В Кремле... 01 апреля 18:02

С этим отчасти согласен и Юрий Рубинский из Центра французских исследований. По его словам, сейчас возникла определенная интрига, поскольку Макрон потерял поддержку по нескольким параметрам в преддверии выборов.

«Это касается значительно части доверия его собственных избирателей.

На первый план ожиданий основного электората вышел не украинский кризис, внешняя безопасность или проблемы правопорядка, а самые классические вопросы вроде покупательной способности, образования и медицинского обслуживания. По этим пунктам Макрон не может похвастаться большими достижениями.

Его соперница Ле Пен, напротив, провела достаточно удачную кампанию, сделав выводы из своего поражения пятилетней давности», — пояснил эксперт.

С точки зрения Рубинского, кампания Макрона выглядела менее убедительной, в том числе из-за скандала, который разгорелся за несколько недель до первого тура. Сенатская оппозиция выяснила, что власти Франции обращались за разработкой рекомендаций по чувствительным вопросам и реформам не в парламент, а к частным консалтинговым фирмам, в том числе американским.

«То есть государственную политику фактически разрабатывали частные компании, получая не только средства из госбюджета, но и выгоды от реализации тех или иных проектов. Этот скандал лишний раз усилил недовольство очень вертикальным, централизованным и претенциозным стилем правления Макрона, а также подкрепил мнение, что он является президентом для богатых», — резюмировал эксперт.