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Политика

Спецоперация России на Украине. 46-й день

Онлайн-трансляция 46-го дня военной спецоперации на Украине

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал наращивать военное присутствие на восточном фланге и сообщил, что альянс находится в процессе «фундаментальной трансформации». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно перспектив быстрого урегулирования конфликта нужно быть «реалистичным»: пока встречи проходят лишь на уровне делегаций, без участия Владимира Путина. Власти Украины заявили об эвакуации по гуманитарным коридорам более 4,5 тыс. человек, в том числе из Мариуполя и Бердянска. B Баварии предупредили о массовой безработице в случае резкого отказа от российского газа. «Газета.Ru» фиксирует хронику текущих событий.
Трансляция
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09.36

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику украинской армии.

09.27

Из Мариуполя в Безыменное (ДНР) эвакуировали 529 человек, в том числе более ста детей — штаб территориальной обороны.

09.14

Минобороны России опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВДВ. В пунктах дислокации развернуты полевые кухни, столовые, банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

08.53

Генсек ХДС Марио Чая: Германии будет сложно помогать Украине при внезапном эмбарго на газ из России.

08.26

08.17

Украинские власти хотят приобрести 35 БМП Marder у германского концерна Rheinmetall, пишет газета Bild am Sonntag. Минобороны ФРГ ранее неоднократно утверждало, что вряд ли сможет предоставить еще что-то из своих резервов.

08.10

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.

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