Спецоперация России на Украине. 46-й день

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал наращивать военное присутствие на восточном фланге и сообщил, что альянс находится в процессе «фундаментальной трансформации». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно перспектив быстрого урегулирования конфликта нужно быть «реалистичным»: пока встречи проходят лишь на уровне делегаций, без участия Владимира Путина. Власти Украины заявили об эвакуации по гуманитарным коридорам более 4,5 тыс. человек, в том числе из Мариуполя и Бердянска. B Баварии предупредили о массовой безработице в случае резкого отказа от российского газа. «Газета.Ru» фиксирует хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
09.36
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику украинской армии.
09.27
Из Мариуполя в Безыменное (ДНР) эвакуировали 529 человек, в том числе более ста детей — штаб территориальной обороны.
09.14
Минобороны России опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВДВ. В пунктах дислокации развернуты полевые кухни, столовые, банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.
08.53
Генсек ХДС Марио Чая: Германии будет сложно помогать Украине при внезапном эмбарго на газ из России.
08.26
08.17
Украинские власти хотят приобрести 35 БМП Marder у германского концерна Rheinmetall, пишет газета Bild am Sonntag. Минобороны ФРГ ранее неоднократно утверждало, что вряд ли сможет предоставить еще что-то из своих резервов.
08.10
Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях